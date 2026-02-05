Şubat 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Zam Geldi!

Alfa Romeo'nun Şubat 2026 güncel fiyatları açıklandı. Uzun zamandır fiyat listesine dokunmayan şirket, bu ay zam yapmayı tercih etti. İşte sıfır kilometre Alfa Romeo almanın bedeli...

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, şubat ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda fiyat listesine dokunmayan şirket, bu ay zam yapma yoluna gitti. Ayrıca hibrit motorlu Junior'ın 2026 versiyonları Türkiye'ye giriş yapmış durumda.

Peki Alfa Romeo'nun sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Alfa Romeo'nun şubat ayı güncel fiyat listesine yakından bakacağız. Verileri Alfa Romeo'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Alfa Romeo fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Tonale 3.137.939 TL 3.297.000 TL Junior Elettrica 2.273.468 TL 2.403.000 TL Junior Ibrida * 2.326.207 TL 2.669.000 TL

2026 model yılı olarak satılmaktadır.

Tonale fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 130 HP, Dizel TI, Otomatik 3.297.000 TL 1.5 VGT 160 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 3.567.000 TL

Alfa Romeo Tonale, İtalyan şıklığını plug-in hibrit teknolojisiyle birleştiren kompakt bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. İç mekânda büyük dijital ekranları, sportif süspansiyonu ve Alfa Romeo’nun DNA sürüş modlarına ev sahipliği yapan otomobil, LED Matrix farları, Brembo frenler ve ortalama bagaj hacmiyle de oldukça zengin bir donanım sunuyor.

Junior Elettrica fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elettrica, Elektrikli Speciale, Otomatik 2.403.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica, markanın ilk tamamen elektrikli B segment crossover modeli olarak tüketiciler tarafından çok sevildi. 410 kilometrelik menzile sahip olan otomobilin 156 HP'ye den gelen elektrik motoru, uzul yollarda da gayet eğlenceli bir deneyim vadediyor. 400 litrelik bagaj hacmi ile eşyalarınızı taşıma noktasında da sorun yaratmayacak türden.

Junior Ibrida fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 145 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 2.669.000 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida, az önce bahsettiğimiz Junior Elettrica'nın hafif hibrit motorlu versiyonu. Dış ve içeride neredeyse tamamen aynı olan bu otomobil, toplamda 145 HP güç üreten bir hibrit ünite ile destekleniyor. Alfa Romeo Junior Ibrida, Türkiye'de sadece 4x2 versiyonla satılıyor olsa da 4x4 versiyonlara da sahip.