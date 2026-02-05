Şubat 2026 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Yine Zamlandı...

Audi'nin şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka her olduğu gibi bu ay da tüm modellere irili ufaklı zam yaptı. Ayrıca Audi'nin artık tüm modellerde 2026 versiyonlar sunduğunu belirtelim.

Alman otomobil devi Volkswagen'in lüks otomobil markası Audi, Şubat 2026 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine irili ufaklı zam yaptı. Zaten ulaşılamaz olan Audi otomobiller, artık inanılmaz rakamlara ulaşmamış durumdalar.

Bu haberimizde, Audi'nin güncel fiyat listesine bakacağız. Listenin Audi'nin internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Audi araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı A3 3.261.795 TL 3.361.614 TL A5 5.983.754 TL 7.547.734 TL Yeni A6 8.154.910 TL 9.883.450 TL A6 e-tron 7.160.035 TL 7.656.307 TL A8 22.427.465 TL 22.946.595 TL Q2 3.439.248 TL 3.504.957 TL Yeni Q3 4.276.358 TL 4.983.038 TL Q4 e-tron 4.169.498 TL 4.437.431 TL Q6 e-tron 8.451.738 TL 8.761.257 TL Q7 10.630.886 TL 10.872.784 TL Q8 12.284.712 TL 12.888.226 TL Yeni e-tron GT 11.140.767 TL 11.354.337 TL

A3 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TFSI, Benzinli (Sportback) Advanced, Otomatik 3.361.614 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sportback) S-Line, Otomatik 4.365.422 TL 2.5 TFSI, Benzinli (Sportback) RS3, Otomatik 10.475.049 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Sportback, S3) Quattro, Otomatik 7.870.374 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan) Advanced, Otomatik 4.032.278 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan) S-Line, Otomatik 4.494.206 TL 2.5 TFSI, Benzinli (Sedan) RS3, Otomatik 10.754.601 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan, S3) Quattro, Otomatik 8.044.232 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Allstreet), Otomatik 4.232.150 TL

Audi A3, markanın ülkemizdeki en ulaşılabilir modellerinin başında geliyor. Farklı farklı gövde ve motor seçeneklerine sahip olan otomobil, bundan kaynaklı olarak oldukça geniş bir fiyat skalasına sahip. Audi'nin 4 tekerden çekiş teknolojisi Quattro desteği de sunan A3, premium iç mekânı, gelişmiş sürüş destek özellikleri ve şık tasarımı ile de premium kompakt sedan arayanların favorilerinden.

A5 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI quattro 150 kW, Dizel (Sedan), Otomatik 7.880.806 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan), Otomatik 7.547.734 TL 3.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan) S5, Otomatik 14.336.009 TL 2.0 TDI Quattro, Dizel (Avant), Otomatik 8.133.526 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Avant), Otomatik 7.800.778 TL 3.0 TFSI Quattro, Benzinli (Avant) S5, Otomatik 14.635.529 TL

Audi A5, şık liftback ve Avant gövde seçenekleriyle sportif ve modern bir görünüm sunuyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro dört tekerlekten çekişi ve çift kavramalı şanzımanıyla hem güçlü hem de dengeli bir sürüş sağlıyor. Uzayan gövdesi, ince LED farları ve arka ışık barıyla dikkat çeken A5, iç mekânda büyük dijital ekranlar, panoramik tavan ve premium malzemelerle konforlu bir atmosfer sunuyor. Günlük kullanımda lüks ve sportifliği bir arada isteyenler için güçlü bir alternatif.

A6 e-tron fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı A6 Avant e-tron, Elektrikli -, Otomatik 7.823.887 TL A6 Avant e-tron, Elektrikli Performance, Otomatik 9.042.069 TL A6 Avant e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 9.434.979 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli -, Otomatik 7.656.307 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli Performance, Otomatik 8.874.489 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 9.267.189 TL

Audi A6 e-tron, şık Sportback ve Avant gövde seçenekleriyle elektrikli sedan dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. 800V mimarisi ve 270 kW hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabilen model, yaklaşık 615–627 kilometre menzil sunuyor. Tek motorlu versiyonu 375 beygir güç üretirken, çift motorlu quattro ve S6 e-tron versiyonları 456 ile 543 beygir arasında güç sağlayarak 0-100 km/s’yi 3,9 saniyeye kadar düşürebiliyor. Aerodinamik tasarımı, lüks iç mekânı ve yüksek teknoloji donanımlarıyla A6 e-tron, uzun menzil, güçlü performans ve premium bir elektrikli deneyimini bir arada sunuyor.

Yeni A6 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI Quattro, Dizel (Avant), Otomatik 10.354.611 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Avant), Otomatik 10.594.728 TL 2.0 TDI Quattro, Dizel (Sedan), Otomatik 9.883.450 TL 3.0 TDI Quattro, Dizel (Sedan), Otomatik 13.034.249 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan), Otomatik 10.123.340 TL

Audi A6 Avant, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla lüks station wagon segmentinde öne çıkıyor. Keskin LED farları, büyük ızgarası ve panoramik tavanıyla dikkat çeken model, 500 litreyi aşan bagaj hacmi ve elektrikli bagaj kapağıyla pratiklik sunuyor. 2.0 litrelik TDI motoru ve Quattro teknolojisi, adaptif süspansiyonuyla hem konforlu hem de dinamik bir sürüş sağlıyor. Dijital kokpit, dört bölgeli klima ve sürüş destek sistemleriyle donatılan A6 Avant, teknolojiyi, konforu ve kullanışlılığı bir arada arayanlar için ideal bir tercih.

A8 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel (L), Otomatik 22.946.595 TL 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli (L), Otomatik 22.946.595 TL 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli (S8), Otomatik 27.354.896 TL

Audi A8, zarif tasarımı ve ileri teknolojileriyle lüks sedan segmentinde öne çıkıyor. 571 beygir gücüne ulaşan motor ve Quattro çekiş sistemiyle performanstan ödün vermeyen A8, adaptif süspansiyon gibi özellikleriyle konfor ve yol tutuşunu üst seviyeye taşıyor. Geniş dijital ekranlar, masajlı koltuklar ve ferah iç mekânıyla yolcularına premium bir deneyim sunan model, teknolojiyi ve prestiji bir arada isteyenler için ideal bir seçenek.

Q2 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli Advanced, Otomatik 3.504.957 TL

Audi Q2, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımda çevik, premium detaylarıyla da konforlu bir SUV deneyimi sunuyor. 150 beygir gücündeki motor seçeneği ve bazı pazarlarda sunulan Quattro dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla hem verimli hem de dengeli bir sürüş sağlıyor. İç mekânda dijital kokpit, MMI ekran ve sürüş destek sistemleriyle modern bir atmosfer sunan Q2, pratiklik ve şıklığı bir arada isteyenler için ideal bir tercih.

Yeni Q3 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli -, Otomatik 4.983.038 TL 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli (Sportback) -, Otomatik 5.128.070 TL

Yeni Audi Q3, markanın premium kompakt SUV segmentindeki modern ve dinamik temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Aracın dış tasarımı belirgin SUV hatları ve güçlü duruşuyla yolda fark edilirken, iç mekânda yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji bir atmosfer sunuluyor; özellikle mikro LED Dijital Matrix LED farlar gibi yenilikçi aydınlatma teknolojileri segmentinde ilk kez yer alıyor. İçeride panoramik eğimli ekranlar, sezgisel kontrollere sahip bilgi-eğlence sistemi ve konfor odaklı detaylar sürüş keyfini artırıyor, direksiyon üzerinden vites değiştirme gibi ergonomik özellikler de kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Audi Q3’ün motor seçenekleri arasında hafif hibrit destekli verimli benzinli motorlar ve daha güçlü üniteler bulunurken, geniş bagaj hacmi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konforlu ve güvenli bir sürüş imkânı sağlıyor. Yeni nesil Q3, teknoloji, tasarım ve günlük kullanılabilirliği bir arada sunarak kompakt SUV sınıfında öne çıkan premium seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Q4 e-tron fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 40 e-tron, Elektrikli -, Otomatik 4.437.431 TL 45 e-tron, Elektrikli -, Otomatik 5.511.640 TL 55 e-tron quattro, Elektrikli -, Otomatik 5.929.804 TL 40 e-tron, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 4.589.579 TL 45 e-tron, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 5.683.210 TL 55 e-tron quattro, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 6.101.584 TL

Audi Q4 e-tron, kompakt lüks SUV segmentinde elektrikli sürüşü şık tasarım ve modern teknolojilerle birleştiriyor. 500 kilometreyi aşan menzile sahip olan otomobil, tek ve çift motorlu seçenekleriyle 5,4 saniyeye kadar düşen 0-100 km/s hızlanma değerleri sağlıyor. 175 kW hızlı şarj desteğiyle yarım saatin altında %80’e kadar dolabilen Q4 e-tron, kaliteli malzemeler, çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destekleriyle premium bir deneyim sunuyor. Hem şehir içi hem uzun yol için ideal bir elektrikli SUV seçeneği.

Q6 e-tron fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Q6 SUV e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.761.257 TL Q6 Sportback e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.985.747 TL

Audi Q6 e-tron, şık tasarımı, ileri teknolojileri ve uzun menziliyle dikkat çeken premium bir elektrikli SUV. 100 kWh bataryası ve 800V mimarisi sayesinde yaklaşık 615 kilometreye kadar menzil sunan model, çift motorlu quattro versiyonlarda 517 beygire kadar güç sağlıyor. Hızlı şarj desteğiyle 20 dakikada %80 dolabilen Q6 e-tron, geniş iç mekânı, dijital kokpiti ve artırılmış gerçeklik destekli ekranlarıyla modern ve konforlu bir sürüş sunuyor. Aileler ve şehir dışı yolculuklar için ideal, prestijli bir elektrikli SUV seçeneği.

Q7 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 45 TFSI Quattro 265 hp, Benzinli S-line, Otomatik 10.872.784 TL 50 TDI Quattro 286 hp, Dizel S-line, Otomatik 13.969.788 TL 55 TFSI Quattro 340 hp, Benzinli S-line, Otomatik 14.237.436 TL

Audi Q7, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle büyük lüks SUV segmentinde öne çıkıyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro çekiş sistemi ve adaptif süspansiyonla güçlü ve konforlu bir sürüş sunuyor. Üç sıra koltuğu ve yaklaşık 1.970 litreye ulaşan bagaj hacmiyle geniş ve kullanışlı bir iç mekâna sahip. Dijital kokpit, çift multimedya ekran ve premium malzemelerle donatılan Q7 hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda prestijli ve rahat bir SUV deneyimi arayanlar için ideal bir tercih.

Q8 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 12.888.226 TL 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel -, Otomatik 16.565.052 TL 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 16.836.540 TL 4.0 TFSI 641 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 26.240.528 TL

Audi Q8, firmanın amiral gemisi SUV modeli olarak kabul ediliyor. Audi'nin en iyi teknolojileri ile donatılan otomobil, gelişmiş sürüş destek özellikleri ve premium malzeme kalitesi ile tüketicileri mest ediyor. Matrix LED farlar, adaptif süspansiyon ve Quattro teknolojisi, lüksü, konfor ve yüksek performans ile birleştirmek isteyen tüketicilere hitap ediyor.