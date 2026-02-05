Şubat 2026 Citroen Fiyat Listesi: Tüm Modellere Zam!

Citroen, Şubat 2026 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Şirket, bu ay tüm otomobillerine zam yaptı. Ayrıca Citroen, Türkiye'deki tüm modellerinde 2026 model yılına geçiş yapmış durumda.

Fransız otomotiv markası Citroen, şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini resmen açıkladı. 2026 model otomobillerini Türkiye'ye getiren firma, satışta olan neredeyse tüm modellere zam yaptı.

Peki Citroen sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Şubat 2026 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Citroen sıfır araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı e-C3 1.420.000 TL 1.468.000 TL C3 Aircross SUV 1.954.000 TL 1.974.000 TL C4 1.828.000 TL 1.955.000 TL e-C4 2.202.000 TL 2.202.000 TL C4 X 1.880.000 TL 1.955.000 TL e-C4 X 2.167.000 TL 2.167.000 TL Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.375.000 TL 2.600.000 TL Yeni e-C5 Aircross 2.330.000 TL 2.380.000 TL

e-C3 fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.468.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.528.000 TL

Citroen e-C3, şehir içi kullanıma odaklanan, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Konforlu sürüşü ve ergonomik iç mekanıyla dikkat çeken e-C3, Citroen'in "Advanced Comfort" yaklaşımını elektrikli araç segmentine taşıyor. Geniş dijital ekranlar ve sezgisel kontrol düğmeleriyle kullanıcı dostu bir kokpit sunarken, tek şarjla sunduğu menzili (yaklaşık 320 km) ve hızlı şarj imkanıyla günlük kullanımda pratik bir çözüm vadediyor. Modern ve özgün tasarımı, kompakt boyutlarıyla birleşerek şehir içinde kolay manevra kabiliyeti sağlarken, elektrikli sürüşün sessizliği ve akıcılığı sayesinde rahat ve keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle elektrikli araçlara yeni adım atanlar veya ikinci bir şehir aracı arayanlar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.

e-C3 opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 10.000 TL Plus, Max 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu 16.200 TL Plus, Max

C3 Aircross SUV fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 Hybrid 145HP, Hibrit Plus, Otomatik 1.974.000 TL 1.2 Hybrid 145HP, Hibrit Max, Otomatik 2.068.000 TL 1.2 Hybrid 145HP, Hibrit Max 7 Koltuklu, Otomatik 2.171.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.665.000 TL 83 kW, Elektrikli Max Uzun Menzil, Otomatik 1.776.000 TL

Citroen C3 Aircross, özellikle genç ailelere ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılara hitap eden, SUV segmentinin erişilebilir ve konforlu bir seçeneği olarak öne çıkıyor. Geniş ve modüler iç mekanıyla yüksek pratiklik sunan C3 Aircross, aynı zamanda Citroen'in özgün ve cesur tasarım dilini başarıyla yansıtıyor. Yenilenen iç mekânı ve teknolojileriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Özellikle "Advanced Comfort" süspansiyonu ve koltuklarıyla uzun yolculuklarda bile yorulmadan sürüş imkânı sağlayan C3 Aircross hem şehir içinde hem de hafif arazi koşullarında rahatlıkla kullanılabilen çok yönlü bir model olarak konumlanıyor.

C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL Plus, Max 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu 16.200 TL Max

C4 fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MHEV 136 HP, Hibrit You, Otomatik 1.955.000 TL 1.2 MHEV 136 HP, Hibrit Max, Otomatik 2.050.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 2.202.000 TL

Citroen C4, markanın yenilenen yüzü ve logosuyla dikkat çeken, konfor ve pratikliği bir araya getiren kompakt bir hatchback olarak öne çıkıyor. Geniş iç mekânı, Citroen Advanced Comfort koltukları ve 10 inçlik multimedya ekranı gibi özellikleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi güvenlik donanımlarıyla da sürüş güvenliğini artırıyor. Hem mild-hybrid benzinli motor seçenekleri hem de tamamen elektrikli Citroen C4 versiyonları ile farklı ihtiyaçlara cevap veren C4, elektrikli versiyonlarda 425 km'ye varan menzil sunarak şehir içi ve uzun yolculuklarda rahat bir kullanım vadediyor. Şık tasarımı ve çok yönlü yapısıyla 2026 C4, modern yaşam tarzına uygun bir seçenek olarak konumlanıyor.

C4 opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 16.400 TL You, Max Özel Metalik Boya 18.600 TL You, Max Siyah Tavan 16.400 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 59.200 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 59.200 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 41.700 TL Max

C4 X fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MHEV 145 HP, Hibrit, Benzinli You, Otomatik 1.955.000 TL 1.2 MHEV 145 HP, Hibrit, Benzinli Max, Otomatik 2.059.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 2.167.000 TL

2026 Citroen C4 X, coupe SUV ve sedanı harmanlayan özgün tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Geniş dingil mesafesi sayesinde hem ön hem de arka koltuklarda oldukça ferah bir yaşam alanı sunan C4 X, özellikle bagaj hacmi ile kalabalık aileler veya uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor. Citroen Advanced Comfort süspansiyonu ve koltuklarıyla yoldaki pürüzleri başarıyla absorbe ederek üst düzey bir sürüş konforu vaat ediyor. İç mekânda modern ve sade bir tasarım dilini benimseyen araç, büyük multimedya ekranı ve dijital gösterge paneliyle teknolojiye de ayak uyduruyor. Motor seçenekleri arasında benzinli ve tamamen elektrikli versiyonları bulunuyor. Elektrikli versiyon, 54 kWh bataryasıyla yaklaşık 420 km'ye kadar WLTP menzili sunarken, hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor. Konfor, geniş iç hacim ve modern tasarımı bir arada arayanlar için 2026 Citroen C4 X, çekici bir alternatif olarak konumlanıyor.

C4 X opsiyon fiyatları - Şubat 2026