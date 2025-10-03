Ford Puma Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Ford'un B-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu Ford Puma, dinamik tasarımı, verimli EcoBoost hibrit motoru ve teknolojik iç mekanıyla dikkat çekiyor. Sınıfında fark yaratan Megabox bagaj çözümü ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla öne çıkan bu model, şehirli sürücüler için ideal bir seçenek sunuyor. Peki, Ford Puma alınır mı? Bu otomobil hangi özelliklere sahip?

Ford Puma, B-SUV segmentine getirdiği dinamik ve şık tasarımla sınıfının en dikkat çekici modellerinden biri olmayı başarıyor. Sadece bir şehirli SUV olmanın ötesinde sportif çizgileri, premium hissettiren detayları ve yenilikçi teknolojileriyle kullanıcılarına modern bir sürüş deneyimi vadediyor. Özellikle EcoBoost Hibrit motoruyla hem performans hem de yakıt verimliliğini bir arada sunması, onu rakiplerinden ayırıyor.

Yenilikçi bagaj çözümü Megabox, geniş iç hacmi ve gelişmiş sürücü asistan sistemleriyle Puma, günlük kullanım kolaylığını ve güvenliği ön planda tutuyor. Peki Ford Puma alınır mı? İşte Ford Puma hakkında bilmeniz gereken her şey.

Ford Puma dış tasarımı:

Ford Puma, kaslı ve akıcı hatlarıyla standart bir SUV görünümünden sıyrılarak sportif bir kimlik ortaya koyuyor. Ön bölümde yer alan LED farlar ve geniş ızgara yapısı, araca agresif ve modern bir hava katarken, ST-Line X donanımında sunulan 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar bu dinamik duruşu pekiştiriyor. Aracın genel silüeti, yüksek omuz çizgisi ve eğimli tavan yapısıyla birleşerek adeta bir coupe formunu andırıyor.

Arka tasarıma geçildiğinde ise LED stop grubu ve tavan spoyleri, aracın sportif karakterini devam ettiriyor. Puma, Kaktüs Gri, Fantastik Kırmızı ve Ada Mavisi gibi canlı renk seçenekleriyle de kişiselleştirme imkânı sunuyor. Bu tasarım anlayışı, Puma'yı sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir stil ifadesi haline getiriyor ve şehir sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor.

Ford Puma iç tasarımı:

Ford Puma'nın kabini, teknoloji ve konforu bir araya getiren modern bir kokpit sunuyor. Sürücünün hemen önünde yer alan 12.8 inç boyutlu dijital yol bilgisayarı, seçilen sürüş moduna göre renk teması değiştirerek sürüşle ilgili tüm verileri net bir şekilde gösteriyor. Orta konsolda ise 12 inç dokunmatik ekrana sahip SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu sistem, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefon entegrasyonunu kusursuz hâle getiriyor.

ST-Line X donanımında sunulan açılabilir panoramik cam tavan, iç mekânı daha ferah ve aydınlık bir atmosfere kavuştururken farklı renk seçenekleri sunan ambiyans LED aydınlatma ise yolculuklara keyifli bir dokunuş katıyor. Yine ST-Line X paketinde standart olan 575 Watt gücündeki 10 hoparlörlü B&O premium ses sistemi, adeta bir konser salonu akustiği sunarak müzik dinleme deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Puma'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de şüphesiz bagaj bölümündeki yaratıcı çözümler. Sınıfının en iyi bagaj hacimlerinden birini sunan Puma, "Megabox" adı verilen 80 litrelik ekstra bir depolama alanı sunuyor. Bu su geçirmez ve yıkanabilir bölme, kirli eşyaları veya 115 cm'ye kadar olan dikey nesneleri taşımak için benzersiz bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde yükleme alanı daha da genişletilebiliyor.

Ford Puma donanım seçenekleri:

Ford Puma, Türkiye'de Titanium ve ST-Line X olmak üzere iki ana donanım seviyesiyle sunuluyor. Her iki pakette de SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, dijital gösterge paneli ve Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi modern teknolojiler bulunsa da ST-Line X paketi, aracı hem görsel hem de teknolojik olarak bir üst seviyeye taşıyan önemli ekstralar içeriyor.

ST-Line X donanımının öne çıkan bazı standart özellikleri şöyle:

19 inç alüminyum alaşımlı jantlar

Açılabilir panoramik cam tavan

Karşıdan gelen sürücünün gözünü almayan akıllı Matrix LED far teknolojisi

575 Watt gücünde, 10 hoparlörlü B&O premium ses sistemi

Eller doluyken bagajı açmayı sağlayan akıllı bagaj kapağı

Ford Puma sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Ford Puma, sürüşü daha güvenli ve konforlu hâle getiren bir dizi gelişmiş teknolojiyle donatılmış durumda. Kamera tabanlı Çarpışma Önleme Yardımcısı, olası bir çarpışma tehlikesini algılayarak sürücüyü uyarıyor ve sürücü tepki vermezse otomatik olarak tam fren gücü uygulayarak kazayı önlemeye veya etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise park yerinden geri geri çıkarken görüş alanınızda olmayan araçları tespit edip sesli ve görsel olarak uyarıyor.

Sürüş deneyimini kişiselleştiren Seçilebilir Sürüş Modları, aracın gaz tepkisini, direksiyon hassasiyetini ve vites geçişlerini ayarlamanıza olanak tanıyor. Normal, Eco, Spor, Kaygan ve Patika olmak üzere beş farklı mod arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca Trafik Levhası Tanıma Sistemi hız limitlerini gösterge panelinize yansıtarak kurallara uymanıza yardımcı oluyor. Acil Durum Manevra Destek Sistemi ise yavaşlayan veya duran araçların etrafından güvenle manevra yapmanıza destek oluyor.

Ford Puma performansı:

Ford Puma'nın kalbinde verimlilik ve performansı birleştiren EcoBoost Hibrit (mHEV) motor teknolojisi yatıyor. Bu sistem, geleneksel benzinli motora destek olan 48 voltluk bir bataryaya sahip küçük bir elektrik motoru içeriyor. Elektrik motoru, özellikle hızlanma anında ekstra tork sağlayarak performansı artırırken, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşürmeye yardımcı oluyor. Bu teknolojinin en güzel yanı ise harici bir şarja ihtiyaç duymaması; sistem, frenleme sırasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürerek bataryayı kendi kendine şarj ediyor.

Puma'da bu hibrit teknolojiye sahip motorun iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Titanium donanımında 125 PS güç üreten versiyon, 6 ileri manuel veya 7 ileri Powershift otomatik şanzımanla tercih edilebilirken; ST-Line X donanımında ise 155 PS güç üreten daha performanslı bir seçenek sunuluyor. 155 PS'lik bu versiyon, 7 ileri Powershift çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleşerek 0'dan 100 km/s hıza sadece 8,7 saniyede ulaşıyor ve akıcı vites geçişleriyle keyifli bir sürüş performansı sunuyor.

Ford Puma fiyatları (Eylül 2025):

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Manuel 1.550.200 TL 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.839.800 TL 1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 1.991.700 TL

Ford Puma avantajları:

Çekici Tasarım: Sportif ve dinamik hatlarıyla B-SUV segmentinde görsel olarak öne çıkıyor.

Verimli Hibrit Motor: EcoBoost Mild-Hybrid teknolojisi, performans ve yakıt ekonomisini başarılı bir şekilde dengeliyor.

Yenilikçi Bagaj Çözümü: 80 litrelik su geçirmez Megabox, sınıfında benzeri olmayan bir pratiklik ve kullanışlılık sunuyor.

Zengin Teknoloji: 12 inç SYNC 4 ekran, dijital gösterge paneli ve B&O ses sistemi gibi donanımlar modern bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Gelişmiş Güvenlik Sistemleri: Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Çapraz Trafik Uyarısı gibi özelliklerle yüksek güvenlik standartları sunuyor.

Ford Puma dezavantajları:

Donanım Farklılıkları: Panoramik cam tavan, Matrix LED farlar ve B&O ses sistemi gibi en çekici özelliklerin birçoğu sadece üst paket olan ST-Line X'te standart olarak sunuluyor.

Mild-Hybrid Sistemi: Tam veya plug-in hibrit rakiplerinin aksine, Puma'nın mild-hybrid sistemi aracın sadece elektrik gücüyle hareket etmesine olanak tanımıyor.

Arka Yaşam Alanı: Odak noktası tasarım ve bagaj olduğu için arka koltuklardaki diz mesafesi, segmentindeki bazı rakiplerine göre daha sınırlı kalabilir.

Ford Puma alınır mı?

Ford Puma; tasarımı, teknolojisi ve sürüş dinamikleriyle öne çıkan, şehirli ve stil sahibi kullanıcılar için kesinlikle dikkate değer bir B-SUV. Özellikle EcoBoost hibrit motorun sunduğu performans-verimlilik dengesi ve Megabox gibi akıllıca düşünülmüş pratik detaylar, onu günlük kullanımda son derece cazip kılıyor. Zengin güvenlik donanımları ve modern multimedya sistemi de cabası.

Diğer yandan, Puma'nın sunduğu en iyi deneyimi yaşamak için ST-Line X donanımına yönelmek gerekiyor ki bu da bütçeyi artırıyor. Eğer önceliğiniz en geniş arka koltuk alanı değilse ve aradığınız şey karakter sahibi, sürüşü keyifli, teknolojik ve pratik bir SUV ise Ford Puma, fiyat-performans dengesi gözetildiğinde kesinlikle "alınır" listesinin üst sıralarında yer almayı hak ediyor.

Peki sizin Ford Puma ile ilgili fikriniz nedir? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın…