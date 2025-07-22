Ford Focus; şık tasarımı, hibrit motor seçeneği, zengin donanımları ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor. Avantajları, dezavantajları ve detaylı incelememizle "Ford Focus alınır mı?" sorusuna yanıt vereceğiz.

Türkiye’de kompakt otomobil sınıfının köklü temsilcilerinden biri olan Ford Focus, yıllardır sunduğu sürüş keyfi, teknolojik donanımları ve güven veren yol tutuşuyla kendine sadık bir hayran kitlesi yaratmayı başardı. Yenilenen yüzüyle Focus, artık daha modern çizgilere, gelişmiş hibrit motor seçeneklerine ve konforu artıran detaylara sahip. Sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle her ihtiyaca cevap verebilmesi de onun en büyük kozlarından biri.

Bu içeriğimizde bu yılın sonu itibarıyla tarihin tozlu raflarına karışacak Ford Focus'un öne çıkan tasarım detaylarını, motor ve performans seçeneklerini, donanım seviyelerini, avantajlarını ve dezavantajlarını detaylıca ele alacağız. Okumaya devam ettikçe, "Ford Focus alınır mı?" sorusunun cevabını birlikte bulacağız. Lafı fazla uzatmadan, hemen başlayalım.

Ford Focus dış tasarımı:

Ford Focus, birkaç yıl önce geçirdiği makyaj operasyonuyla artık çok daha modern ve agresif bir görünüme sahip. Yenilenen ön ızgara, dinamik çizgilere sahip tampon ve entegre sis lambalı LED farlar, araca güçlü bir duruş kazandırıyor. Özellikle Titanium donanımda kullanılan krom detaylar ve dinamik LED far sistemi, Focus’un sınıfında iddialı görünmesini sağlıyor.

Arka tarafta da göz alıcı LED stop lambaları, sportif tavan spoyleri ve şık difüzörle tamamlanan tasarım, hem hatchback hem de station wagon gövde tipinde oldukça dengeli bir görünüm sunuyor. Active donanımla birlikte gelen SUV tarzı gövde kiti ve yükseltilmiş süspansiyon sayesinde ise daha maceracı bir hava yakalamak mümkün. Renk seçenekleri arasında Fantastik Kırmızı, Akik Siyah ve Pasifik Mavi gibi çarpıcı tonlar öne çıkıyor.

Ford Focus iç tasarımı:

Yeni Ford Focus’un iç mekânı, sade ama son derece işlevsel bir tasarıma sahip. Orta konsolda konumlandırılan büyük ve modern 13.2 inçlik dokunmatik ekran, SYNC 4 bilgi-eğlence sistemiyle birlikte geliyor. Sesli komut, navigasyon, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde teknolojik olarak oldukça güncel bir deneyim sunuyor. Üst donanımlarda ise 12.3 inç dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi ve B&O ses sistemi gibi premium detaylar da yer alıyor.

Koltuk döşemeleri donanım seviyesine göre kumaş, Sensico deri görünümlü ya da özel dikiş detaylı olarak değişiyor. Isıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, soğuk günlerde konforu artırıyor. Arka koltuk diz ve baş mesafesi sınıfına göre gayet yeterli; station wagon gövde tipinde ise 593 litreye kadar bagaj hacmi sunarak özellikle aileler için oldukça kullanışlı hâle geliyor.

Ford Focus donanım seçenekleri:

2025 Ford Focus, Türkiye'de dört ana donanım seviyesiyle satışa sunuluyor: Titanium Stil, Titanium X, Active Stil ve Active X. Giriş seviyesi olan Titanium Stil, LED farlar, geri görüş kamerası, 16" alüminyum jantlar ve Ford SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi gibi standart özelliklerle geliyor. Üst paketlerde ise 18" jantlar, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, anahtarsız giriş-çalıştırma, ambiyans aydınlatma ve daha fazlası sunuluyor.

Active donanım ailesi ise, yükseltilmiş süspansiyon ve SUV tarzı gövde kiti ile daha maceracı bir görünüm isteyenlere hitap ediyor. Ayrıca tüm donanım seviyelerinde ileri sürüş destek sistemleri (şerit takip, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı, acil durum manevra desteği, trafik levhası tanıma gibi) mevcut. Böylece güvenlikten de ödün vermemiş oluyorsunuz.

Ford Focus performansı:

Ford Focus, kullanıcıların farklı beklentilerine hitap eden farklı motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Bu motor seçenekleri şöyle:

1.5 litrelik EcoBlue dizel motor , 115 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor; 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

, 115 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor; 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 1.0 litrelik EcoBoost hibrit (MHEV) benzinli motor, 155 PS güç ve 190 Nm tork sağlıyor; 7 ileri otomatik PowerShift şanzımanla geliyor.

Performans tarafında, hibrit motor seçeneğiyle 0-100 km/s hızlanma sadece 8,4 saniye gibi oldukça dinamik bir değere ulaşıyor. Dizel motor daha sakin ve ekonomik bir sürüş sunarken, hibrit motor daha canlı ve keyifli bir sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Ayrıca seçilebilir sürüş modları sayesinde Focus, farklı yol koşullarına kolayca uyum sağlayabiliyor. Ancak hangi motor seçeneğini tercih ederseniz edin, Focus'ta manuel şanzıman seçeneği bulunmuyor.

Ford Focus fiyatı (Temmuz 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik 2.204.800 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Hatchback - Yeni Active X, Otomatik 2.321.800 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik 2.011.800 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Hatchback - Yeni Active X, Otomatik 2.141.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.118.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.226.700 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik 2.337.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active Stil, Otomatik 2.232.100 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik 2.337.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Titanium X, Otomatik 2.356.700 TL

Ford Focus avantajları:

Geniş donanım seçenekleri: Her bütçeye ve zevke uygun farklı donanım seviyeleriyle ihtiyaca göre tercih yapılabiliyor.

Her bütçeye ve zevke uygun farklı donanım seviyeleriyle ihtiyaca göre tercih yapılabiliyor. Zengin motor seçenekleri: Ekonomik dizel ve canlı hibrit motor seçenekleriyle kullanıcıya esneklik sunuyor.

Ekonomik dizel ve canlı hibrit motor seçenekleriyle kullanıcıya esneklik sunuyor. Modern teknoloji ve güvenlik: SYNC 4, büyük dijital ekranlar, B&O ses sistemi, kablosuz şarj, gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi sınıf üstü teknolojiler mevcut.

SYNC 4, büyük dijital ekranlar, B&O ses sistemi, kablosuz şarj, gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi sınıf üstü teknolojiler mevcut. Geniş iç mekân ve bagaj hacmi: Özellikle station wagon gövde tipiyle çok daha kullanışlı.

Özellikle station wagon gövde tipiyle çok daha kullanışlı. Şık ve sportif tasarım: Yenilenmiş dış tasarım, güçlü LED farlar ve farklı jant seçenekleriyle göz dolduruyor.

Yenilenmiş dış tasarım, güçlü LED farlar ve farklı jant seçenekleriyle göz dolduruyor. SUV ruhu isteyenler için Active serisi: Yükseltilmiş süspansiyon ve arazi sürüş modları sayesinde farklılaşmak mümkün.

Ford Focus dezavantajları:

Alt donanım seviyelerinde malzeme kalitesi: Giriş paketlerinde sert plastik yüzeyler ve daha sade bir iç tasarım göze çarpıyor.

Giriş paketlerinde sert plastik yüzeyler ve daha sade bir iç tasarım göze çarpıyor. Hibrit motorun fiyatı: En performanslı ve keyifli motor olan hibrit, daha yüksek fiyatıyla bütçeyi zorlayabiliyor.

En performanslı ve keyifli motor olan hibrit, daha yüksek fiyatıyla bütçeyi zorlayabiliyor. Yalıtım: Yüksek hızlarda özellikle dizel motorlarda yol ve motor sesi biraz içeri sızabiliyor.

Yüksek hızlarda özellikle dizel motorlarda yol ve motor sesi biraz içeri sızabiliyor. Üst donanımda rakiplerle başa baş fiyat: Üst paketlere çıktıkça fiyatlar, sınıfındaki bazı rakiplerle (ör. Golf, Astra) benzer seviyeye geliyor.

Üst paketlere çıktıkça fiyatlar, sınıfındaki bazı rakiplerle (ör. Golf, Astra) benzer seviyeye geliyor. Sedan için sınırlı donanım: Sedan gövde tipinde bazı opsiyonlar sunulmayabiliyor.

Ford Focus alınır mı?

Ford Focus, modern teknolojileri, şık tasarımı, güvenlik özellikleri ve geniş donanım seçenekleri ile sınıfındaki iddiasını sürdürüyor. Özellikle hibrit motor seçeneğiyle canlı bir sürüş ve düşük tüketim dengesi sunarken, station wagon gövde tipiyle de geniş bagaj hacmi isteyenleri memnun ediyor. Active donanımıyla da SUV ruhunu kompakt bir gövdede yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

Eğer konforlu, teknolojik, iyi yol tutan ve sağlam bir kompakt otomobil arıyorsanız; Ford Focus kesinlikle güçlü bir seçenek. Ancak yüksek performans ve premium hissiyat arayanlar için üst donanım paketleri biraz maliyetli olabilir. Yine de genel anlamda fiyat/performans açısından oldukça dengeli bir model.