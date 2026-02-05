Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Şubat 2026 Jeep Fiyat Listesi: Compass Türkiye'ye Veda Etti!

Jeep'in şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma, bu ay fiyatları artırma yoluna gitti. Ayrıca Jeep, Compass'ı Türkiye'den tamamen çekmiş durumda. İşte detaylar...

Şubat 2026 Jeep Fiyat Listesi: Compass Türkiye'ye Veda Etti!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, Şubat 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Compass modelini Türkiye'den çeken şirket, 2026 model Avenger'ı satışa sunmuş durumda. Tabii fiyatlar da ister istemez yükseldi.

Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep'in şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Jeep araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
Avenger 2.196.000 TL 2.287.000 TL

Avenger fiyatları - Şubat 2026:

Jeep Güncel Fiyat Listesi Açıklandı: ÖTV Düzenlemesi, Zam Olarak Döndü!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
156 HP, Elektrikli Summit, Otomatik 2.287.000 TL
1.2L 110 HP, Hibrit Summit, Otomatik 2.347.000 TL
1.2L 145 HP, Hibrit Overland 4x4, Otomatik 2.740.000 TL

Jeep'in en yeni otomobilleri arasında yer alan Avenger, küçük yapısı ve SUV gövdesi ile tüketicilerin sevdiği otomobillerden bir tanesi. Hibrit ünitenin yanı sıra tam elektrikli versiyonu da bulunan otomobil, modern kabini ile de gayet keyifli yolculuklar vadediyor.

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com