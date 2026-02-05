Şubat 2026 Jeep Fiyat Listesi: Compass Türkiye'ye Veda Etti!

Jeep'in şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma, bu ay fiyatları artırma yoluna gitti. Ayrıca Jeep, Compass'ı Türkiye'den tamamen çekmiş durumda. İşte detaylar...

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, Şubat 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Compass modelini Türkiye'den çeken şirket, 2026 model Avenger'ı satışa sunmuş durumda. Tabii fiyatlar da ister istemez yükseldi.

Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep'in şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Jeep araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Avenger 2.196.000 TL 2.287.000 TL

Avenger fiyatları - Şubat 2026:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 156 HP, Elektrikli Summit, Otomatik 2.287.000 TL 1.2L 110 HP, Hibrit Summit, Otomatik 2.347.000 TL 1.2L 145 HP, Hibrit Overland 4x4, Otomatik 2.740.000 TL

Jeep'in en yeni otomobilleri arasında yer alan Avenger, küçük yapısı ve SUV gövdesi ile tüketicilerin sevdiği otomobillerden bir tanesi. Hibrit ünitenin yanı sıra tam elektrikli versiyonu da bulunan otomobil, modern kabini ile de gayet keyifli yolculuklar vadediyor.