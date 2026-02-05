Şubat 2026 Land Rover Fiyat Listesi: Range Rover Sport'a 2 Milyon TL Zam!

Land Rover, şubat ayı boyunca geçerli güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay da tüm otomobillere zam yaptı. Hatta Range Rover Sport'a 2,1 milyon TL zam geldi. İşte bu okkalı zammın nedeni...

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, bu ay da ultra lüks otomobillerine zam yaptı. Ancak en dikkat çekici zam, 2026 model yılı Türkiye'ye gelen Range Rover Sport'ta kendini gösterdi.

Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Şubat 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Land Rover fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Range Rover 30.542.253 TL 31.164.217 TL Range Rover Sport * 20.240.991 TL 22.386.315 TL Range Rover Velar 10.383.391 TL 10.598.278 TL Range Rover Evoque 6.045.965 TL 6.173.383 TL Discovery 14.239.061 TL 14.531.519 TL Discovery Sport 7.639.073 TL 7.798.693 TL Defender 14.623.225 TL 14.923.804 TL

Model yılı 2026 olan otomobil.

Range Rover fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 31.205.040 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Standart), Otomatik 36.552.480 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 31.164.217 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 34.430.359 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Standart), Otomatik 42.354.756 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 32.348.068 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik 31.451.735 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Long), Otomatik 40.802.116 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 32.021.488 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 35.675.443 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Long), Otomatik 46.737.004 TL

Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.

Range Rover Sport fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 22.386.315 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik 23.343.762 TL

Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

Range Rover Velar fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) S, Otomatik 10.598.278 TL 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 11.744.731 TL

Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.

Range Rover Evoque fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 6.173.383 TL 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 6.750.143 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.601.910 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 8.047.530 TL

Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.

Discovery fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 14.531.519 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 15.774.162 TL

Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.

Discovery Sport fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.798.693 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 8.409.829 TL

Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.

Defender fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC SE (110), Otomatik 14.923.804 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik 15.748.837 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X (110), Otomatik 18.309.879 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA (110), Otomatik 32.761.081 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA BLACK (110), Otomatik 35.022.284 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik 19.591.059 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X (130), Otomatik 23.013.421 TL 3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) S (90 HARD TOP), Otomatik 7.687.052 TL

Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.