Şubat 2026 Land Rover Fiyat Listesi: Range Rover Sport'a 2 Milyon TL Zam!

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, bu ay da ultra lüks otomobillerine zam yaptı. Ancak en dikkat çekici zam, 2026 model yılı Türkiye'ye gelen Range Rover Sport'ta kendini gösterdi.
Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Şubat 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Land Rover fiyatları - Şubat 2026
|Model
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Range Rover
|30.542.253 TL
|31.164.217 TL
|Range Rover Sport *
|20.240.991 TL
|22.386.315 TL
|Range Rover Velar
|10.383.391 TL
|10.598.278 TL
|Range Rover Evoque
|6.045.965 TL
|6.173.383 TL
|Discovery
|14.239.061 TL
|14.531.519 TL
|Discovery Sport
|7.639.073 TL
|7.798.693 TL
|Defender
|14.623.225 TL
|14.923.804 TL
- Model yılı 2026 olan otomobil.
Range Rover fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|31.205.040 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Standart), Otomatik
|36.552.480 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|31.164.217 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|34.430.359 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Standart), Otomatik
|42.354.756 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|32.348.068 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik
|31.451.735 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Long), Otomatik
|40.802.116 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|32.021.488 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|35.675.443 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Long), Otomatik
|46.737.004 TL
Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.
Range Rover Sport fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|22.386.315 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY, Otomatik
|23.343.762 TL
Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.
Range Rover Velar fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|S, Otomatik
|10.598.278 TL
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|11.744.731 TL
Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.
Range Rover Evoque fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|6.173.383 TL
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|6.750.143 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.601.910 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|8.047.530 TL
Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.
Discovery fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|14.531.519 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|15.774.162 TL
Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.
Discovery Sport fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.798.693 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|8.409.829 TL
Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.
Defender fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC SE (110), Otomatik
|14.923.804 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik
|15.748.837 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X (110), Otomatik
|18.309.879 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA (110), Otomatik
|32.761.081 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA BLACK (110), Otomatik
|35.022.284 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik
|19.591.059 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X (130), Otomatik
|23.013.421 TL
|3.0L 200HP, Hibrit (Dizel)
|S (90 HARD TOP), Otomatik
|7.687.052 TL
Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.