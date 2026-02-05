Şubat 2026 Lexus Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Yok!

Lexus'un şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. İlave gümrük vergisi nedeniyle fiyatları uçurmak zorunda kalan Lexus, bu ay zam veya indirim yapmadı. İşte detaylar...

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi gören ancak vergi düzenlemesi nedeniyle tökezleyen markaların başında geliyor. Şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıklayan şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı okkalı zamlardan sonra durulmuş durumda. Lexus bu ay fiyatlara dokunmadı.

Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Şubat 2026 fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Lexus fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı LBX 3.145.000 TL 3.145.000 TL NX 7.600.000 TL 7.600.000 TL RX 10.500.000 TL 10.500.000 TL LM 17.250.000 TL 17.250.000 TL

LBX fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L, Hibrit -, Otomatik 3.145.000 TL 1.5L, Hibrit Elegant, Otomatik 3.300.000 TL 1.5L, Hibrit Emotion, Otomatik 3.380.000 TL 1.5L, Hibrit Relax, Otomatik 3.995.000 TL 1.5L, Hibrit Cool, Otomatik 4.145.000 TL

LBX, Lexus'un B segmentindeki en küçük otomobili olarak geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Kompakt yapısı ile şehir içi kullanımda avantaj sunan otomobil, ülkemizde sadece 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Oldukça modern bir iç tasarıma sahip olan Lexus LBX, 12.3 dijital gösterge ekranı, dikey yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ve sade yapısı ile dikkat çekiyor.

NX fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Business Plus, Otomatik 7.600.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 8.500.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 9.250.000 TL

2025 Lexus NX, şık tasarımı ve güçlü motor seçeneğiyle öne çıkan, kompakt lüks bir SUV. 239 HP’lik hibrit üniteyle sunulan otomobil, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. NX'in sessiz ve kaliteli iç mekânında büyük dokunmatik ekranlar, premium donanımlar ve kapsamlı güvenlik sistemleri sunuluyor.

RX fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 10.500.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 11.350.000 TL 2.4L 4x4 Performans, Hibrit F Sport, Otomatik 12.250.000 TL

2025 Lexus RX, lüks ve konforu bir arada sunan, güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken bir SUV. 245 HP’lik hibrit ve performans odaklı RX 500h F Sport versiyonlarıyla geliyor. Ferah ve kaliteli iç mekânında büyük multimedya ekran, premium ses sistemi, Head-Up Display ve gelişmiş sürüş destek özellikleri yer alıyor.

LM fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L, Hibrit 7 Koltuklu, Otomatik 19.950.000 TL 2.5L, Hibrit 4 Koltuklu, Otomatik 17.250.000 TL

2025 Lexus LM, "Luxury Mover" adıyla ultra lüks ve konfor odaklı bir MPV olarak öne çıkıyor. 250 HP güç sunan 2.5 litrelik hibrit motoru ve AWD seçeneğiyle sessiz ve yumuşak bir sürüş sağlıyor. 4 veya 7 koltuklu versiyonlarla sunulan LM, arka bölümde 48 inç ekran, masajlı koltuklar, buzdolabı ve premium ses sistemiyle adeta hareketli bir VIP salonu sunuyor.