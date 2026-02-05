Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Şubat 2026 Lexus Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Yok!

Lexus'un şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. İlave gümrük vergisi nedeniyle fiyatları uçurmak zorunda kalan Lexus, bu ay zam veya indirim yapmadı. İşte detaylar...

Şubat 2026 Lexus Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Yok!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi gören ancak vergi düzenlemesi nedeniyle tökezleyen markaların başında geliyor. Şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıklayan şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı okkalı zamlardan sonra durulmuş durumda. Lexus bu ay fiyatlara dokunmadı.

Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Şubat 2026 fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Lexus fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
LBX 3.145.000 TL 3.145.000 TL
NX 7.600.000 TL 7.600.000 TL
RX 10.500.000 TL 10.500.000 TL
LM 17.250.000 TL 17.250.000 TL

LBX fiyatları - Şubat 2026

Lexus’un Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Bir Modele Zam Geldi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5L, Hibrit -, Otomatik 3.145.000 TL
1.5L, Hibrit Elegant, Otomatik 3.300.000 TL
1.5L, Hibrit Emotion, Otomatik 3.380.000 TL
1.5L, Hibrit Relax, Otomatik 3.995.000 TL
1.5L, Hibrit Cool, Otomatik 4.145.000 TL

LBX, Lexus'un B segmentindeki en küçük otomobili olarak geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Kompakt yapısı ile şehir içi kullanımda avantaj sunan otomobil, ülkemizde sadece 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Oldukça modern bir iç tasarıma sahip olan Lexus LBX, 12.3 dijital gösterge ekranı, dikey yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ve sade yapısı ile dikkat çekiyor.

NX fiyatları - Şubat 2026:

Lexus’un Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Bir Modele Zam Geldi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
2.5L 4x4, Hibrit Business Plus, Otomatik 7.600.000 TL
2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 8.500.000 TL
2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 9.250.000 TL

2025 Lexus NX, şık tasarımı ve güçlü motor seçeneğiyle öne çıkan, kompakt lüks bir SUV. 239 HP’lik hibrit üniteyle sunulan otomobil, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. NX'in sessiz ve kaliteli iç mekânında büyük dokunmatik ekranlar, premium donanımlar ve kapsamlı güvenlik sistemleri sunuluyor.

RX fiyatları - Şubat 2026:

Lexus’un Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Bir Modele Zam Geldi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 10.500.000 TL
2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 11.350.000 TL
2.4L 4x4 Performans, Hibrit F Sport, Otomatik 12.250.000 TL

2025 Lexus RX, lüks ve konforu bir arada sunan, güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken bir SUV. 245 HP’lik hibrit ve performans odaklı RX 500h F Sport versiyonlarıyla geliyor. Ferah ve kaliteli iç mekânında büyük multimedya ekran, premium ses sistemi, Head-Up Display ve gelişmiş sürüş destek özellikleri yer alıyor.

LM fiyatları - Şubat 2026:

Lexus’un Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Bir Modele Zam Geldi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
2.5L, Hibrit 7 Koltuklu, Otomatik 19.950.000 TL
2.5L, Hibrit 4 Koltuklu, Otomatik 17.250.000 TL

2025 Lexus LM, "Luxury Mover" adıyla ultra lüks ve konfor odaklı bir MPV olarak öne çıkıyor. 250 HP güç sunan 2.5 litrelik hibrit motoru ve AWD seçeneğiyle sessiz ve yumuşak bir sürüş sağlıyor. 4 veya 7 koltuklu versiyonlarla sunulan LM, arka bölümde 48 inç ekran, masajlı koltuklar, buzdolabı ve premium ses sistemiyle adeta hareketli bir VIP salonu sunuyor.

Araba Elektrikli Araba Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim