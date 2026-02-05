Şubat 2026 MINI Fiyat Listesi: Tüm Cooper Modellerine Zam Geldi!

MINI, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay itibarıyla 2026 model Countryman'lerin satışına başlayan şirket, Cooper grubuna da zam yaptı. Peki fiyatlar nasıl değişti?

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde MINI'nin Şubat 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Cooper 3 Kapı 3.116.600 TL 3.181.700 TL Cooper 5 Kapı 2.980.200 TL 3.042.400 TL Countryman * 4.230.700 TL 4.391.700 TL Cooper Cabrio 4.725.500 TL 4.822.000 TL

2026 model yılı olarak satışı yapılmaktadır.

Cooper 3 Kapı fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 3.181.700 TL 1.5L 156 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 3.607.400 TL 2.0L 231 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 5.631.200 TL

MINI Cooper 3 kapı, ikonik Cooper modelinin küçük ancak modern bir versiyonu olarak hizmet veriyor. Türkiye 1.5 litrelik benzinli motorun yanı sıra daha yüksek performans sunan 2.0 litrelik benzinli motorla da satın alınabilen otomobil, özellikle gençlerin gözdesi. Hem yüksek performans hem de ikonik bir tasarım istiyorsanız Cooper 3 kapıyı tercih edebilirsiniz.

Cooper 5 Kapı fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 3.042.400 TL

En çok tercih edilen MINI Cooper modeli, hiç şüphesiz 5 kapılı olanı. Türkiye'de tek bir motor seçeneği ile satılmakta olan otomobil, gençlerin ve küçük ailelerin gözdesi. 1.5 litrelik motoru ile 156 HP güç üreten MINI Cooper 5 kapı, 275 litrelik bagaj hacmi ile kendi sınıfında fena sayılmayacak bir depolama alanı sunuyor.

Countryman fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170HP, Hibrit Trail Edition, Otomatik (C) 4.391.700 TL 1.5L 170HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (C) 4.620.900 TL 2.0L 218HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (S ALL4) 6.324.900 TL 2.0L 300HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (ALL4) 7.156.900 TL 150 kW 204HP, Elektrikli Favoured, Otomatik (E) 2.493.300 TL 230 kW 313HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (SE ALL4) 5.533.200 TL

Türkiye'de en çok satan MINI olarak bilinen Countryman, hibrit, benzinli ve elektrikli motor seçenekleri sunuyor. Başlangıç fiyatı 3 milyon TL'ye dayanan otomobil, tüm zamanların en büyük MINI'si olarak kabul ediliyor.

Cooper Cabrio fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204 HP, Benzinli Favoured, Otomatik (S) 4.822.000 TL 2.0L 231HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 5.879.100 TL

MINI Cooper Cabrio ise 3 kapılı Cooper'ın üstü açılabilen versiyonu. Sadece 2.0 litrelik benzinli motorla satın alınabilen otomobil, yüksek performansı ve cabrio gövde tipi nedeniyle oldukça yüksek fiyatlı.