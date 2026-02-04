Tümü Webekno
Şubat 2026 Tesla Fiyat Listesi: Model Y Fiyatı Değişti mi?

Tesla'nın şubat ayı güncel fiyatları belli oldu. Elektrikli otomobil almak isteyenlerin gözdesi olan Tesla Model Y, bu ay fiyat değişimi yaşamadı. Peki sıfır kilometre Tesla otomobil fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. 2025 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçen Model Y, yükselen fiyatına rağmen tükecilerin gözdesi.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Şubat 2026 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
Model Y 2.349.300 TL 2.349.300 TL

Tesla Model Y fiyatları - Şubat 2026:

Tesla Model Y’nin Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı
Standart Arkadan Çekiş 534 km 2.349.300 TL
Premium Long Range Arkadan Çekiş 622 km 3.392.640 TL
Premium Long Range Dört Çeker 600 km 3.998.400 TL
Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Şubat 2026:

Opsiyon Fiyatı Paket
20" Helix 2.0 Jantlar 66.850 TL Premium
Özel Renk 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Çeki Demiri 40.380 TL Premium
Siyah ve Beyaz İç Mekân 36.200 TL Premium ve Performance
Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL Tüm donanım seçenekleri
Full-Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm donanım seçenekleri
Tesla, Tam Otonom Sürüş Sistemi (FSD) Satışlarını Durduruyor: Peki Şimdi Ne Olacak? Tesla, Tam Otonom Sürüş Sistemi (FSD) Satışlarını Durduruyor: Peki Şimdi Ne Olacak?
Araba Tesla Elektrikli Araba

