Şubat 2026 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: 1,5 Milyon TL, Normalleşmeye Başladı!

Şubat ayı fiyatlarına göre Türkiye'de satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik. Fiyatlar, ne yazık ki ciddi anlamda yükselmeye başladı. Hatta işler öyle bir noktaya geldi ki 1,5 milyon TL, listede rahatlıkla aşılmaya başladı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik, 2026 yılının başlamasıyla yerini derin düşüncelere bıraktı. Zira markalar ürün gamlarını güncelledi, Türkiye'deki en ucuz otomobillerin bazıları satıştan kaldırıldı. Fiyatlarsa yükselmeye devam ediyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, şubat ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Dacia Sandero 1.299.000 TL
Fiat Egea Cross 1.319.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.389.900 TL
Hyundai i20 1.424.100 TL
Kia Picanto 1.435.000 TL
Citroen e-C3 1.468.000 TL
Hyundai INSTER 1.510.000 TL
Fiat Grande Panda 1.524.900 TL
Opel Corsa 1.535.000 TL
BYD ATTO2 1.624.000 TL

Yeni Dacia Sandero fiyatı - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Essential, Manuel 1.299.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Expression, Manuel 1.430.000 TL
Fiat Egea Cross fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.319.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.669.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.379.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.709.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.439.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.779.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.499.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.939.900 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.389.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.629.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.459.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.679.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.519.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.739.900 TL

Hyundai i20 fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.424.100 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.587.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.680.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.785.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 68 PS, Benzinli Cool, AMT 1.435.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.468.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.528.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.510.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.740.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.790.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Şubat 2026:

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.524.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.549.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.669.900 TL |

Opel Corsa fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.535.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik (2025) 1.749.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik (2025) 1.824.000 TL
1.2 110 100 HP, Hibrit Edition, Otomatik 1.999.000 TL
1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.119.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 2.101.000 TL

BYD ATTO2 fiyatı - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.624.000 TL
130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.734.000 TL
Araba Elektrikli Araba Hyundai Citroen Fiat Kia

