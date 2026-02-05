Şubat 2026 Volkswagen Fiyat Listesi: Yine Tüm Modellere Zam Geldi!

Volkswagen'in Şubat 2026 güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yapmayı tercih etti. Peki sıfır kilometre Volkswagen otomobil fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Alman otomobil devi Volkswagen, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Şirket, bu ay da zam yapma yoluna gitti. Geçtiğimiz ay Golf'ten daha pahalı hâle gelen Polo, bu ay da zamlanarak yoluna devam ediyor.

Peki Volkswagen'in Şubat 2026 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Polo 2.197.000 TL 2.252.000 TL T-Cross 2.102.000 TL 2.155.000 TL Taigo 2.001.000 TL 2.051.000 TL Golf 2.087.000 TL 2.139.000 TL T-Roc 2.554.000 TL 2.660.000 TL Tiguan 3.144.000 TL 3.223.000 TL Yeni Tayron 3.390.000 TL 3.475.000 TL ID.4 2.462.000 TL 3.126.000 TL Passat 3.328.000 TL 3.411.000 TL ID.7 4.307.000 TL 4.415.000 TL Touareg 10.456.000 TL 10.717.000 TL

Polo fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.252.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.540 TL Life Açılır Cam Tavan 56.780 TL Life

T-Cross fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.155.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.541.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.692.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.795.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.230 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 2.051.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.331.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.772.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.891.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.951.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.156.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.330 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 52.740 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.139.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.680.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.023.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.214.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.428.000 TL 2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.683.000 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.924.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.340 TL Impression, Life, Style, R-Line, R Açılır Cam Tavan 60.180 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.660.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.982.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.750 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 70.340 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.223.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.145.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.421.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.927.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.272.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.830 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 70.100 TL Life, Elegance, R-Line

Tayron fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.475.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.568.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.443.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.542.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.740.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.838.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.830 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 70.100 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 3.126.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.300 TL Pure

Passat fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.411.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.658.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 4.076.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.525.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.514.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.650.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.664.000 TL 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.913.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.826.000 TL 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.866.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.990.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 35.950 TL Business, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 70.430 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.415.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.310 TL Pro S

Touareg fiyatları - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.717.000 TL V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 11.263.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Şubat 2026