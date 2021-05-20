Bakan Soylu, THODEX CEO'su Hakkında Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu bir programda THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik operasyonda son durumu aktardı. Firari CEO'nun yerini bildiklerini belirten Soylu, "Nerede olduğunu biliyoruz, alacağız inşallah" dedi.

Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık olaylarından birine imza atan THODEX CEO’su Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Firari CEO’nun şu anda Arnavutluk’ta olduğu ve yakalanmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.

TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, THODEX CEO’su Faruk Fatih Özer’e yönelik operasyonda son durumu aktardı. Soylu, CEO’nun yerini bildiklerini ve yakında yakalanacağını ifade etti.

‘Nerede olduğunu biliyoruz, alacağız inşallah’

Bakan Soylu, kendisine yöneltilen “THODEX CEO’su Faruk Fatih Özer hâlâ Arnavutluk’ta mı?” sorusuna verdiği yanıtta, CEO’nun yerinin bilindiğini ve Arnavutluk dışına çıkmadığını düşündüklerini söyledi. Soylu’nun soruya yanıtı şu şekilde oldu:

“Bizim düşüncemiz Arnavutluk’tadır. Bütün temaslarımız sürüyor. Yan ülkelerde arkadaşlarımız var, herhangi bir ülkeye geçtiği bilgisi yok. Nerede olduğunu biliyoruz, alacağız inşallah.”

Soylu, vurgunun miktarını 108 milyon dolar olarak açıklamıştı:

Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir başka programda THODEX vurgununun miktarına yönelik olarak “Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.