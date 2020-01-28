Limitless Science isimli bir YouTube kanalı, sülfürik asidin tuvalet kağıdına nasıl bir etki yapabileceğini merak etti. Hem bu merakını gidermek hem de yaşanacakları aboneleri ile paylaşmak isteyen kanal, yaptığı deneyle herkesi şaşırttı.

İnternet kullanımının ve özellikle de çevrimiçi video platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sık sık ilginç görüntülere denk gelir olduk. İçerik üreticiler ya da ilginç fikirlere sahip olan kişiler, düşündükleri şeyi yaparken video kaydına da alıp internet ortamında paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Böylelikle de ortaya sık sık, viral içerikler çıkıyor.

Şimdiyse sizlere, kısa bir süre içerisinde viral olan yeni bir videodan bahsedeceğiz. Bu video, hayatımızın vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi olan tuvalet kağıtlarının bir kimyasal ile ne hale gelebileceğini gözler önüne seriyor.

Tuvalet kağıdının adeta evrim geçirmesine neden olan madde, dünyanın en güçlü asitlerinden bir tanesi olarak bilinen sülfürik asit. Son dönemlerde sülfirik asitle ilgili çeşitli deneyler yapan "Limitless Science" isimli bir YouTube kanalı, bu kez de sülfürik asidin tuvalet kağıdına nasıl bir etki yapacağını öğrenmek istedi. Yapılan deney, kimsenin beklediği türden bir sonuç doğurmadı.

Sülfürik asidin yeterince güçlü olduğundan zaten bahsettik. Bu bağlamda deri ya da göz gibi organlara temas etmesi durumunda büyük sorunlar yaşanabileceğini hepimiz tahmin edebiliriz. Ancak benzer bir durumun tuvalet kağıtları için de geçerli olduğunu hiç düşünür müydünüz? Öyle ki Limitless Science'ın deneyi, sülfürik asidin tuvalet kağıdını nasıl bambaşka bir maddeye dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

Tuvalet kağıdının sülfürik asitle etkileşimini gösteren video