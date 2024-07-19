Popüler hava yolu şirketi SunExpress, KVKK üzerinden yapılan açıklamanın siber saldırı olarak algılanması üzerine yeni bir açıklama daha yaptı...

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden SunExpress, KVKK üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan resmî açıklamada, 596.659 adet e-posta adresinin ele geçirildiği ifade edildi.

KVKK üzerinden yapılan açıklamaya göre siber saldırganlar, bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirdiler ve böylelikle kampanya yönetim paneline sızmayı başardılar. Hâl böyle olunca hem SunExpress çalışanlarına hem de müşterilere sahte e-postalar gönderildi. Yapılan incelemeye göre saldırıda 1.986.293 adet sahte e-posta gönderildi.

SunExpress tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklaması şu şekilde:

SunExpress olarak, müşterilerimize ait bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak önceliğimizdir. Müşterilerimizin kişisel verilerini onaylanmamış değişikliklere, kayıplara veya yetkisiz erişime karşı korumak için teknik ve organizasyonel veri güvenliği önlemleri alıyoruz.



15 Temmuz 2024 tarihinde hizmet sağlayıcılarımızdan birinin mesajlaşma sistemine yetkisiz erişim sağlandığını ve bazı müşterilerimize ve şahıslara SunExpress adı kullanılarak şüpheli e-postalar gönderildiğini tespit ettik. Hızla harekete geçerek sistemi güvence altına aldık ve kapsamlı bir inceleme başlattık.



SunExpress sistemleri bu durumdan etkilenmemiş veya herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Hizmet sağlayıcımızın sistemi üzerinden erişilen bilgiler, sadece kişilerin e-posta adreslerini içermektedir. Yetkisiz erişilen bilgiler arasında, özel kategorilerdeki kişisel veriler (örneğin sağlık verileri), hassas finansal veriler (kredi kartı numaraları gibi) veya şifreler yer almamaktadır.



Sistem üzerinden şüpheli e-postaların gönderildiği tespit edilen kişilerin tümü, konuyla ilgili tarafımızca bilgilendirilmiştir. Müşterilerimize bu tür şüpheli e-postaları açmamaları ve bağlantılara tıklamamaları konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.



SunExpress Hava Yolları

KVKK aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

Veri sorumlusu sıfatını haiz Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (SunExpress) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Bir siber saldırganın, bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek veri sorumlusunun kullandığı kampanya yönetim platformuna yetkisiz erişim sağladığı ve bu hesap üzerinden oltalama amaçlı e-postalar gönderdiği,

İhlalin 15.07.2024 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,

Siber saldırganın, 596.659 tekil e-posta adresine toplamda 1.986.293 e-posta gönderdiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorisinin iletişim (e-posta) bilgisi olduğu,

Siber saldırganın e-posta gönderdiği 596.659 e-posta adresinin; 86 adedinin çalışanlara (mevcut ve eski çalışanlar), 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu, 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği ve siber saldırgan tarafından saldırı esnasında sisteme yüklenen e-posta adresleri olduğu,

İlgili kişilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde (https://www.sunexpress.com/tr-tr/verilerin-korunmasi/) yer alan form aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.07.2024 tarih ve 2024/1230 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.