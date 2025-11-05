Sunum Hazırlama İçin En İyi Mobil Uygulamalar (Artık PC Açmak Zorunda Değilsiniz)

Eskiden sunum hazırlamak için hepimiz PC'lerde saatlerimizi harcıyorduk. Çok geçmeden bu görevi yapay zekâ elimizden alsa da artık cebimizdeki telefonlardan manuel ve kolay bir şekilde sunum hazırlamak da mümkün.

Acil bir sunum hazırlamanız gerekti ve bilgisayar başında değilsiniz. Artık cep telefonları ve tabletler, profesyonel sunumlar hazırlamak için harika araçlara sahip.

İster otobüste olun, ister bir kafede son dakika haberi alın, doğru mobil uygulama hayat kurtarır. Biz de bu içeriğimizde "Telefondan sunum yapılır mı?" endişesini bitiren, hem pratik hem de güçlü en iyi mobil sunum hazırlama uygulamalarını sizin için bir araya getirdik.

Microsoft PowerPoint

PowerPoint denince akan sular durur. Keza uygulamanın mobil versiyonu da masaüstünü aratmıyor. En iyi yaptığı şey şüphesiz uyumluluk. Başka yerde hazırladığınız sunumları mobilde açmak, düzenlemek veya sıfırdan bir sunum yaratmak çok kolay. Kullanışlı arayüzü ve zengin şablon seçenekleriyle, "standart" ama güçlü bir çözüm arayanlar için ideal.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Temel özellikler ücretsiz. (Microsoft 365 aboneliği ile ekstra özellikler açılır)

Google Slaytlar

Eğer "sunumu birlikte hazırlayalım" diyorsanız cevap Google Slaytlar. Tamamen bulut tabanlı çalışması sayesinde yaptığınız her değişiklik anında kaydediliyor ve ekip arkadaşlarınızla aynı anda çalışabiliyorsunuz. Arayüzü çok sade ve kullanımı kolay. Bilgisayarınız olmasa bile internet olan her yerden sunumunuza ulaşmak istiyorsanız mükemmel bir seçenek.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Tamamen ücretsiz. (Google hesabıyla)

Canva

Sunumunuz sıkıcı görünmesin, hatta "Bunu kim tasarlamış!" dedirtsin istiyorsanız Canva tam size göre. Canva, bir sunum aracından çok daha fazlası... Âdeta bir tasarım stüdyosu. Uygulama binlerce hazır, modern ve göz alıcı şablon sunuyor. Sürükle-bırak yöntemiyle harika görseller, ikonlar ve grafikler ekleyebilirsiniz. Özellikle sosyal medya veya yaratıcı sunumlar için biçilmiş kaftan.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Geniş bir ücretsiz sürümü var. (Canva Pro özellikleri ücretli)

Keynote

Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız, Keynote zaten cihazınızda sizi bekliyor. Apple'ın "şık" tasarım anlayışı bu uygulamaya da yansımış. Özellikle animasyonları ve geçiş efektleri konusunda piyasadaki en pürüzsüz deneyimlerden birini sunuyor. Apple ekosisteminde kusursuz bir senkronizasyonla çalışması da en büyük artısı.

Platformlar : iOS

: iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Tamamen ücretsiz. (Apple cihazlarıyla birlikte gelir)

Prezi

Klasik "slayt sırası" mantığından sıkıldıysanız, Prezi size farklı bir dünya sunuyor. Prezi, doğrusal olmayan, "zoom" yaparak ilerleyen (yakınlaşan) bir sunum tuvaline sahip. Hikâyenizi daha dinamik ve sinematik bir şekilde anlatmak için harika. Fikirleri birbiriyle ilişkilendirerek büyük resmi göstermekte çok başarılı.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Temel planı mevcut. (Daha fazla özellik için ücretli planlar var)

Adobe Express

Adobe'nin tasarım gücünü mobil sunumlara taşıyan bu uygulama, özellikle görsel estetiğe önem verenler için harika. Tıpkı Canva gibi, binlerce profesyonel şablon, font ve stok görsel sunar. En iyi yaptığı şey ise sadece slayt değil, aynı zamanda kısa animasyonlu videolar veya web sayfaları formatında sunumlar yapabilmenize olanak tanımasıdır.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Temel sürümü ücretsiz.

Zoho Show

Zoho Show, özellikle iş dünyası ve ekip çalışması için tasarlanmış. Bulut tabanlı çalışıyor ve gerçek zamanlı ortak düzenlemeye izin veriyor. En iyi yaptığı şey ise verileri görselleştirmek için sunduğu gelişmiş grafik ve diyagram araçlarıdır. Ayrıca sunumlarınızı Apple TV veya Chromecast gibi cihazlara kolayca yansıtma konusunda da başarılı.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Bireysel kullanım ve küçük ekipler için ücretsiz planları mevcut.

Visme

Eğer sunumunuz bol miktarda veri, rakam ve infografik içerecekse Visme'ye mutlaka göz atın. Visme, sıkıcı verileri etkileşimli ve çarpıcı infografiklere dönüştürme konusunda uzman bir uygulamadır. Sadece bir sunum aracı değil, aynı zamanda bir veri görselleştirme platformudur. Hazır şablonları, veri odaklı hikâyeler anlatmak için çok kullanışlıdır.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Sınırlı bir ücretsiz planı var, tüm özellikler için ücretli planlar gerekiyor.

Pitch

"Startup" dünyasının yeni gözdelerinden olan Pitch, modern, hızlı ve son derece şık sunumlar hazırlamak için tasarlanmış. En iyi yaptığı şey ise iş birliğini ve hızı bir araya getirmesidir. Uygulama, ekiplerin "marka kimliğine" uygun akıllı şablonlar oluşturmasına ve saniyeler içinde harika görünen slaytlar hazırlamasına odaklanıyor. Eğer "kurumsal" PowerPoint görüntüsünden sıkıldıysanız, Pitch'in modern arayüzü çok hoşunuza gidecek.

Platformlar : Android, iOS

: Android, iOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Birçok özelliği kapsayan ücretsiz planı mevcut olsa da Pro özellikleri için ücretli plan gerekiyor.

Peki siz mobilde sunum hazırlamak için başka bir uygulama kullanıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.