PowerPoint Alternatifi 8 Sunum Hazırlama Programı

Sunum hazırlama programı denilince akla ilk PowerPoint gelse de bu tür programların yelpazesi oldukça geniş. Sunumlarınıza renk katacak farklı seçenekleri derledik.

Microsoft PowerPoint, ilgi çekici sunumlar hazırlamak için güzel bir sunum hazırlama programı olmasına rağmen pek bütçe dostu bir seçenek değil. Durum böyle olunca PowerPoint uygulamasının yüksek fiyatı herkes için uygun bir seçenek olamıyor. Neyse ki PowerPoint uygulaması yerine kullanabileceğiniz birçok ücretsiz sunum hazırlama programları ve siteleri bulunuyor.

Sunum hazırlamak, aslında göründüğü kadar kolay bir iş değildir; dinleyen kişilerin etkilenmesi ve ikna edilmesi gerekir. Bu yüzden sunumların görselliği, teması ve anlatılmak istenen konuyu aktarma biçimi de oldukça önemlidir. Bu içeriğimizde PowerPoint alternatifi olabilecek ücretsiz 8 sunum hazırlama programlarına yer verdik.

Powerpoint alternatifi sunum hazırlama programları:

LibreOffice

Prezi

Canva

Google Slides

WPS Office Free

Haiku Deck

Zoho Show

Visme

LibreOffice Impress, Microsoft Office ile hemen hemen aynı işlevselliğe sahip ücretsiz bir sunum hazırlama programdır. Bu iki sunum hazırlama programı arasındaki tek büyük fark, LibreOffice'in Microsoft OneDrive ile entegrasyona sahip olmaması gibi bazı modern özelliklerden yoksun olmasıdır.

Bunun yanı sıra LibreOffice programının da kendine ait birkaç avantajı vardır. Yazılım sayesinde Mac bilgisayarlarınızdaki varsayılan bir sunum yazılımı olan Keynote'tan dosyaları kolayca içe aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamada ücretsiz olarak indirebileceğiniz yüzlerce şablon da bulunuyor. Mobil cihazlar için ise Collabora Office adında LibreOffice tabanlı bir uygulama mevcut

Prezi, sunumların geleneksel yaklaşımını tersine çeviriyor. Birkaç sayfa slayt oluşturmak yerine, bu sunum yazılımı size tek ve koca bir tuval sunuyor. Sunumunuza metin veya resim blokları ekleyebilir, hatta ana slaytın içinde minyatür slaytlar bile oluşturabilirsiniz.

Prezi her ne kadar karmaşık görünse de bu sunum platformunun kullanımı oldukça basit. Ancak bu tür bir sunum programı kullanmak her durumda ideal olmayabilir. Özellikle iş için hazırlayacağınız sunumlarda sayfanın geçişleri ve animasyonları pek profesyonelce gözükmeyebilir.

Canva, herhangi bir uygulama indirmeden doğrudan web tarayıcınız üzerinden sunumlar hazırlayabileceğiniz bir sunum hazırlama yazılımıdır. Eğer hızlı bir şekilde sunum hazırlamak istiyorsanız Canva sizin için idealdir. Bu yazılım, slayt gösterinizi yaratmanıza yardımcı olacak bir dizi ücretsiz tasarım sunar ve bu tasarımlardaki şablonları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kolayca özelleştirebilirsiniz.

Canva’nın online kullanımı, ortak çalışmayı son derece kolaylaştırıyor. Başkalarını slayt gösterinizi düzenlemeye davet edebilir veya tamamlamış olduğunuz sunumlarınızı sorunsuz bir şekilde diğerleri ile paylaşabilirsiniz. Ayrıca Canva, kullanıcılara 1 milyondan fazla resimden oluşan aranabilir bir kitaplık sunuyor.

PowerPoint’e alternatif bir başka yazılım ise Google Slides. Arayüzü PowerPoint ile oldukça benzerlik gösteren Google Slaytlar'ı kullanmak için herhangi bir program indirmeye gerek yok, online olarak kolayca slaytlarınızı hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Google Slaytlar ortak çalışma olanağı sunuyor ve aynı anda birden fazla kişi bir slayt gösterisi üzerinde çalışabiliyor.

Bu ücretsiz sunum hazırlama programı sayesinde sunumunuza video ekleyebilir, diyagramlar oluşturabilir ve slaytlarınıza animasyonlar ekleyebilirsiniz. Şablon seçimi sınırlı olsa da yüzlerce ek şablonu ücretsiz olarak kolayca içe aktarabilir veya kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

WPS Office Free, Microsoft Office programına tasarım ve görünüş açısından oldukça benziyor. PowerPoint dosyalarını da herhangi bir sorun çıkarmaksızın açan yazılım, ayrıca PowerPoint’in sunduğu çok sayıda animasyon, slayt geçişi ve içerik efektleri gibi birçok özelliğe de sahip. Bunun yanı sıra arayüzünün PowerPoint’e benzemesi, WPS Office Free’nin en iyi yanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

WPS Office Free'nin çok büyük bir dezavantajı olmasa da, reklam destekli olması bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir. Her ne kadar reklam destekli olsa da, reklam sayısı göze batacak kadar çok değil. Uygulamanın ücretsiz olduğunu göz önüne alırsak birkaç reklam aslında çok da sorun teşkil etmiyor.

Haiku Deck, çeşitli hazır şablonların bulunduğu ve ayrıca sizin de kayıtlı şablonlar dışında yenilerini oluşturabileceğiniz harika sunumlara imza atabileceğiniz bir site. Eğer hazırlayacağınız sunumlarınızın konusu iş dünyası ve eğitim ile alakalıysa hazır şablonlar gerçekten de işinize çok yarayacaktır. Buna ek olarak Haiku Deck, size Youtube videolarını sunumunuza ekleme ve ücretsiz olarak fotoğraf indirme imkanı da sağlıyor.

Dünyanın en basit ve etkileyici sunumlarını Haiku Deck sayesinde kolayca hazırlayabilirsiniz. Site “minimalist tasarım” ilkesini benimsiyor, bu sayede fazladan herhangi bir ön bilgiye gereksinim duymadan online arayüzü açtığınızda sizin istediğiniz sunumu adım adım hazırlamanıza yardımcı oluyor. Üstelik bilgisayar haricinde Iphone ve Ipad ile uyumlu olması sayesinde Haiku Deck ile mobilde de sunumlarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

Zoho Show, aynı Google Slaytlar gibi bulut tabanlı bir sunum hazırlama programı. Kullanıcıların yeni slaytlar oluşturması, ekibinizle çalışma imkanı sunması ve hazırladığınız sunumları kolaylıkla paylaşabilmenizi sağlayan bu ücretsiz program aynı zamanda on farklı dil seçeneğine de sahip. Herhangi bir uygulama indirmenize gerek kalmadığınız ve online olarak herhangi bir ortamda çalışabilen Zoho Show, maalesef ki internetin olmadığı ortamlarda problem çıkarıyor.

Her bir slaytta yer alan kutucuklar sayesinde slayt sayfalarına yorum yazılabiliyor. Böylelikle ekibiniz bu yorumları kolay bir şekilde görüyor ve ekibinizle yaptığınız çalışmaya iletişim konusunda oldukça katkı sağlıyor. Zoho Show, bu özelliğe ek olarak sizin hazırlamış olduğunuz sunumları yayınlama imkanı tanıyor. Sunumlarınızı canlı konuşma özelliği sayesinde katılımcılara online olarak yayınlayabiliyorsunuz. Özellikle uzaktan yapılan toplantılarda bu özellik oldukça faydalı oluyor.

Eğer sıfırdan bir slayt gösterisi oluşturuyorsanız, Visme sizin için harika bir sunum uygulaması tercihi olabilir. Visme, farklı sunum türleri için farklı şablonlara sahip. Her tema için renk paletleri arasından seçim yapabilirsiniz veya dilerseniz kendi renk paletinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca Visme, sunumunuzu zenginleştirmek için çok sayıda simge, grafik ve telifsiz görsel içeriyor.

Eğer metin veya grafik biçimlendirmesinden pek de hoşlanmadıysanız Visme'nin daha önceden oluşturulmuş olduğu metin kutularını ve grafiklerini zevkinize uygun bir şekilde biçimlendirebilirsiniz. Bunlara ek olarak hazırlamış olduğunuz slayt gösterinizi özel bir bağlantı üzerinden paylaşabilir, ekip üyeleriyle işbirliği yapabilir, sunumunuzu farklı dosya biçiminde indirebilir ve hatta sunumunuzu herkese açık hale getirdiğinizde sayfa görüntüleme analizi bile alabilirsiniz. Ne yazık ki Visme'nin mobil cihazlar için uygulaması bulunmuyor.