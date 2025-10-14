Ev Tipi Süper Bilgisayar 'NVIDIA DGX Spark' Satışa Çıkıyor (Milyarlarca Parametrelik Yapay Zekaları Evde Çalıştırabileceksiniz)

NVIDIA'nın yeni süper bilgisayarı NVIDIA DGX Spark, yarın satışa sunulacak. Peki bu süper bilgisayarı bu kadar önemi kılan özelliği ne?

Elon Musk, SpaceX’in Texas’taki Starbase tesisinde NVIDIA CEO’su Jensen Huang’dan yepyeni DGX Spark süper bilgisayarını teslim aldı. Bu, NVIDIA’nın “yapay zekâyı veri merkezlerinin ötesine taşıma” vizyonunun en güçlü adımı olarak kabul ediliyor.

DGX Spark, 128 GB birleşik belleği ve 1 petaflop yapay zeka gücüyle, 200 milyar parametreli modelleri bulut bağlantısı olmadan yerel olarak çalıştırabiliyor. NVIDIA, cihazı araştırmacılar, geliştiriciler ve sanatçılar için “çantaya at, çık” seviyesinde taşınabilir bir süper bilgisayar olarak tanımlıyor.

Avuç içinde bir süper bilgisayar

Sadece bir kitap kalınlığında olan DGX Spark, NVIDIA’nın Grace Blackwell GB10 süper çipi ile donatılmış durumda. Bu kompakt yapı, devasa performansı masaüstüne getiriyor. NVLink-C2C bağlantısı, NVMe depolama ve NVIDIA’nın tam yazılım yığınıyla gelen sistem, görsel üretimden robotik simülasyonlara kadar her alanda devrim yaratacak potansiyele sahip.

Cihaz şimdiden Refik Anadol’un stüdyosundan Arizona State Üniversitesi’ne, Zipline’dan NYU Global Frontier Lab’e kadar birçok yenilik merkezine ulaştı. Acer, Dell, Lenovo ve ASUS gibi dev markalar da DGX Spark tabanlı sistemlerini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Kısacası NVIDIA DGX Spark, yapay zekâyı veri merkezlerinden çıkarıp herkesin eline getiriyor.

200 milyar parametrelik güç evlerinizde

DGX Spark, yapay zekânın dev modellerini kişisel kullanım seviyesine indiriyor. Cihaz, Gemini 2.0 veya GPT-4 seviyesindeki 200 milyar parametreli modelleri yerel olarak çalıştırabiliyor. Yani artık bulut sunucularına ihtiyaç duymadan, evinizde kendi “mini ChatGPT” veya gelişmiş görüntü üretim sisteminizi çalıştırmanız mümkün hâle geliyor.

Ayrıca bu sadece hız değil, gizlilik ve özgürlük açısından da büyük bir sıçrama. Veri merkezlerinden bağımsız çalışan DGX Spark, hem bireysel geliştiricilere hem de küçük araştırma ekiplerine gerçek süper bilgisayar gücünü masaüstüne getiriyor. Yani yapay zekânın geleceği artık dev tesislerde değil, doğrudan avucunuzun içinde.