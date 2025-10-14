Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Ev Tipi Süper Bilgisayar 'NVIDIA DGX Spark' Satışa Çıkıyor (Milyarlarca Parametrelik Yapay Zekaları Evde Çalıştırabileceksiniz)

NVIDIA'nın yeni süper bilgisayarı NVIDIA DGX Spark, yarın satışa sunulacak. Peki bu süper bilgisayarı bu kadar önemi kılan özelliği ne?

Ev Tipi Süper Bilgisayar 'NVIDIA DGX Spark' Satışa Çıkıyor (Milyarlarca Parametrelik Yapay Zekaları Evde Çalıştırabileceksiniz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk, SpaceX’in Texas’taki Starbase tesisinde NVIDIA CEO’su Jensen Huang’dan yepyeni DGX Spark süper bilgisayarını teslim aldı. Bu, NVIDIA’nın “yapay zekâyı veri merkezlerinin ötesine taşıma” vizyonunun en güçlü adımı olarak kabul ediliyor.

DGX Spark, 128 GB birleşik belleği ve 1 petaflop yapay zeka gücüyle, 200 milyar parametreli modelleri bulut bağlantısı olmadan yerel olarak çalıştırabiliyor. NVIDIA, cihazı araştırmacılar, geliştiriciler ve sanatçılar için “çantaya at, çık” seviyesinde taşınabilir bir süper bilgisayar olarak tanımlıyor.

Avuç içinde bir süper bilgisayar

NVIDIA DGX Spark

Sadece bir kitap kalınlığında olan DGX Spark, NVIDIA’nın Grace Blackwell GB10 süper çipi ile donatılmış durumda. Bu kompakt yapı, devasa performansı masaüstüne getiriyor. NVLink-C2C bağlantısı, NVMe depolama ve NVIDIA’nın tam yazılım yığınıyla gelen sistem, görsel üretimden robotik simülasyonlara kadar her alanda devrim yaratacak potansiyele sahip.

Cihaz şimdiden Refik Anadol’un stüdyosundan Arizona State Üniversitesi’ne, Zipline’dan NYU Global Frontier Lab’e kadar birçok yenilik merkezine ulaştı. Acer, Dell, Lenovo ve ASUS gibi dev markalar da DGX Spark tabanlı sistemlerini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Kısacası NVIDIA DGX Spark, yapay zekâyı veri merkezlerinden çıkarıp herkesin eline getiriyor.

200 milyar parametrelik güç evlerinizde

NVIDIA DGX Spark

DGX Spark, yapay zekânın dev modellerini kişisel kullanım seviyesine indiriyor. Cihaz, Gemini 2.0 veya GPT-4 seviyesindeki 200 milyar parametreli modelleri yerel olarak çalıştırabiliyor. Yani artık bulut sunucularına ihtiyaç duymadan, evinizde kendi “mini ChatGPT” veya gelişmiş görüntü üretim sisteminizi çalıştırmanız mümkün hâle geliyor.

Ayrıca bu sadece hız değil, gizlilik ve özgürlük açısından da büyük bir sıçrama. Veri merkezlerinden bağımsız çalışan DGX Spark, hem bireysel geliştiricilere hem de küçük araştırma ekiplerine gerçek süper bilgisayar gücünü masaüstüne getiriyor. Yani yapay zekânın geleceği artık dev tesislerde değil, doğrudan avucunuzun içinde.

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması
Yapay Zekâ Hakkında En Çok Sorulan Sorular: İnsanlar En Çok Neleri Merak Ediyor? Yapay Zekâ Hakkında En Çok Sorulan Sorular: İnsanlar En Çok Neleri Merak Ediyor?
Yapay Zeka Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim