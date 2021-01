Super Mario İçin Hazırlanane Cyberpunk 2077 Temalı Video

Bir Super Mario Bros. hayranı, 1993 yılında yayınlanan film sahnelerini Cyberpunk 2077 sesleri ile birleştirdi. Ortaya çıkan video, dikkat çekecek seviyede tutarlıydı. Öte yandan her iki yapımın da hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olması, yeni videoyu daha da ilgi çekici kıldı.

2020 yılının en çok konuşulan oyunu Cyberpunk 2077, bu kez de bir Super Mario Bros.'un bir parçası haline geldi. Bir hayran, Cyberpunk 2077'nin tanıtım videosundaki sesleri, 1993 yılındaki Super Mario Bros. filminin sahneleriyle birleştirdi. Ortaya çıkan yapım, ilginç bir şekilde tutarlıydı.

Aslına bakacak olursak CD PROJEKT RED ekibi, Cyberpunk 2077'yi piyasaya sürmeden önce çok önemli iş birliklerine imza attı. Örneğin Adidas, One Plus ve Razer gibi devasa şirketlerle anlaşan şirket, oyuncuların heyecanlarını artırmayı başardı. Super Mario Bros. için oluşturulan Cyberpunk 2077 temalı video ise gerçekçiliğiyle pek çok kişinin yeni bir iş birliği yapıldığının düşünülmesine yol açtı. Ancak bu tanıtım videosu, herhangi bir iş birliğinin bir parçası değildi.

Cyberpunk 2077 ile Super Mario Bros. ortak özelliklere sahip

Cyberpunk 2077 ile Super Mario Bros.'un bambaşka evrenleri anlattığını biliyoruz. Ancak bu iki yapım arasında büyük bir benzerlik var. Bu benzerlik, her iki yapımın da hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olması. Şöyle ki 1993 yılında seyircilerle buluşan Super Mario Bros., hayranlarını güldürememişti. Bob Hoskins ve Dennis Hopper gibi Hollywood yıldızlarının yer aldığı film, isteneni bir türlü verememişti. Buna paralel olarak Cyberpunk 2077'nin yıldızı Keanu Reeves de oyuncuların yüzünü güldüremedi. Üstelik her iki yapım ekibi de yıldızları ön plana çıkararak reklam yapmaya çalışmıştı.

İki yapım arasındaki tek benzerlik bu değil. Şu sıralar her iki yapım ekibi de çalışmalarını sürdürüyor. CD PROJEKT RED ekibi, Cyberpunk 2077'nin Xbox One ve PlayStation 4 uyumluluğu için kolları sıvadı. Film ekibi ise 2022 yılında yeni bir Super Mario Bros. filmi yayınlayacak. Yani her iki ekibin de hayranlarının gönlünü alabilmek için fırsatları var. Bu fırsatların değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ise zaman gösterecek.

İşte Super Mario Bros. için hazırlanan, Cyberpunk 2077 temalı o video

Videoya ulaşamıyorsanız burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.