Bugün, SuperEQ S1 ANC kulaklığı inceledik. Aktif gürültü önleme özelliği, 5 mikrofonu, başarılı sürücüleri ve konforlu kulak pedleri bulunan kablosuz kulaküstü kulaklık nasıl bir performans veriyormuş gelin yakından bakalım.

İster öğrenci isterse de iş hayatına atılmış olalım günlük hayatta kullandığımız giyilebilir teknolojiler arasında belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz ürün kulaklıklardır. Telefonla konuşma, müzik dinleme, oyun oynama gibi eylemlerde yanımızda olan kulaklıkları seçerken dikkat etmemiz gereken pek çok etken var. İyi bir müzik deneyimi sunmasının yanında kaliteli ses aktaran mikrofonlar, sizi dünyanın sesinden uzaklaştıracak aktif gürültü önleme gibi teknolojiler, kulaklık alırken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

Bugün sizlere yaklaşık 2 haftadır inceleme fırsatı bulduğum SuperEQ S1 Bluetooth kulaküstü kulaklığı tanıtacağım. Yaptığım incelemelere göre S1'in kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim. 5 dahili mikrofonu bulunan kulaklık, bu mikrofonların kullanıldığı algoritmayla dış ortam seslerini yüzde 95'e kadar azaltabiliyor. Bu da sizi hiç beklemediğiniz bir huzura kavuşturabiliyor. Hadi gelin SuperEQ S1'in özelliklerini yakından tanıyalım.

SuperEQ S1 kablosuz kulaklığın teknik özellikleri neler?

OneOdio'nun aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine sahip kulaklıklarında kullandığı SuperEQ markasının altında bulunan kulaküstü kulaklık modeli S1, sizi doğrudan müziğin ritmine bırakmak için geliştirildi. Ele aldığınızda bile hissedeceğiniz malzeme kalitesi, kulaklığın ses kalitesi ve diğer başarılı özelliklerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Aktif gürültü önleme (Hybrid Active Noise Cancelling)

SuperEQ S1'in aktif gürültü önleme de son derece iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Ortam gürültüsünü 33 dB'ye kadar azaltan ve 2 ileri ve 2 geri olmak üzere seviyesini ayarlayabilmenizi sağlayan aktif gürültü önleme özelliği, dışarıdaki sesleri yüzde 95'e kadar azaltabiliyor.

Özellikle daha önce aktif gürültü önleme özelliği olan bir kulaklık kullanmadıysanız, yaşayacağınız bu deneyimin şaşırtıcı derecede olabileceğini söyleyebiliriz. Siz farkında olmasanız da dışarıdaki trafik, klima, elektronik cihazlar gibi pek çok şeyin hafif bir uğultusu bulunur. Bu nedenle aslında en sessiz ortamlarda bile çok fazla ses işitiriz. İşte SuperEQ S1'in aktif gürültü önleme özelliği bu sesleri neredeyse tamamen ortadan kaldıracak ve hiçbir şey dinlemiyorken bile büyük bir rahatlama imkanı sunacaktır. Müzik dinlerken de dış seslerden tamamen uzaklaşarak sadece müziğe odaklanmanızı sağlayacaktır.

Ortam (Şeffaflık) modu

SuperEQ S1'in başarılı yönlerinden bir diğeri de Talk Through olarak adlandırılan şeffaflık modudur. Bu modda kulaklıklarda müzik azaltılarak dış dünyadan kopmamanız sağlanır. Mikrofonlar aracılığıyla dış konuşmalar güçlendirilirken müzik dinlerken dahi konuşmaya devam edebilirsiniz.

Sizi yarı yolda bırakmayan batarya performansı

Kablosuz kulaklıkların belki de en çok merak edilen noktalarından biri de batarya performansıdır. Sizi gün içinde yarı yolda bırakan kulaklıklar çok tercih edilmez. SuperEQ S1'de ise böyle bir derdiniz olmayacak. Aktif gürültü önleme olmadan 45 saat müzik dinleme deneyimi sunan kulaklık, gürültü engelleme modu açıkken de 40 saatlik batarya performansı sunuyor. Ayrıca yanında gelen kabloyla kulaklığınızın bataryası bittiğinde de müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

Hi-Res Audio sertifikasıyla gelen derin bas ve parlak tiz sesler

Yüksek çözünürlüklü ses sertifikası olan Hi-Res Audio bulunan SuperEQ S1, dengeli bir ses kalitesi sunuyor. Derin bas ile sizi müziğin içine alan SuperEQ S1, tiz sesleri de son derece iyi bir şekilde veriyor. Bir bütün olarak baktığımızda dengeli bir ses sunduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz SuperEQ S1, kulağınızın şeklini alan kafa bandıyla da tam anlamıyla izole bir müzik deneyimi yaşamanıza olanak tanır.

5 mikrofonla eşsiz bir konuşma deneyimi

CVC 6.0 gürültü azaltma teknolojisiyle gelen 5 dahili mikrofona sahip SuperEQ S1, aktif gürültü önlemeyle dış sesleri engelleyip konuştuğunuz kişiye odaklanmanızı sağlarken 4'ü aktif gürültü önleme 1'i de çağrı mikrofonu olarak çalışan toplam 5 mikrofonla sesinizi en net haliyle karşı tarafa aktarıyor. İster rüzgarlı bir günde dışarıda isterse de uğultuyla dolu kalabalık bir ortamda olun rahatlıkla telefonla konuşabilirsiniz.

İki cihaza aynı anda bağlanın

Kulaküstü kablosuz kulaklık SuperEQ S1, aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Bilgisayarınızdan müzik dinlerken telefonunuzdan bir arama geldiğinde o görüşmeyi yapıp yeniden müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

Sonuca gelelim: SuperEQ S1 alınır mı?

SuperEQ S1'in özelliklerine baktığımıza göre bu kulaklığın alınıp alınamayacağına bakalım. Aktif gürültü önleme özelliğinin son derece başarılı bir şekilde çalıştığını gözlemlediğim kulaklık, beni pek çok anlamda memnun etti. Kulaklığı daha elime aldığımda sağlam bir izlenim veren S1, ses seviyesi ve sunduğu diğer kolaylıklarla beğenimi kazandı. İyi bir kulaklık isteyen herkesin tercih edebileceği SuperEQ S1 konusunda eleştireceğim tek konu kulağı büyük olan kişilerde uzun kullanımlarda yorucu olacağı olacaktır.

Boyut olarak nispeten küçük olan SuperEQ S1, kulağımı pedleri sayesinde kapatsa da boyutundan dolayı kulak yanaklarıma baskı uyguluyor. Bu da uzun vadeli kullanımlarda biraz dinlenme ihtiyacı uyandırıyor. Elbette bu noktada kulak pedlerinin konforu sayesinde çok ciddi bir sorun yaşamadığımı da rahatlıkla söyleyebilirim.

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