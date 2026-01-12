Bitcoin Madenciliği Yaparak Kendi Kendini Amorti Eden Su Isıtıcısı: Superheat H1!

Bir teknoloji şirketi, Bitcoin madenciliğinden çıkan atık enerji ile su ısıtan dev bir kettle geliştirdi. H1 olarak isimlendirilen cihaz, şirketin açıklamasına göre kendisini 2 yılda amorti edebiliyor. İşte detaylar...

Superheat isimli bir teknoloji şirketi, CES 2026 etkinliklerinde çok ilginç bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, etkinlik kapsamında 2.000 dolar değerinde bir su ısıtıcısı duyurdu. Peki bir su ısıtıcısı nasıl bu kadar pahalı olabilir? Gelin hep birlikte ürünün ilginç özelliklerine yakından bakalım.

CES 2026'da yapılan açıklamaya göre "H1" olarak isimlendirilen bu su ısıtıcısı, kendini amorti edebilen bir yapıya sahip. H1 bunu yaparken Bitcoin madencilerinin kullandığı cihazlardan çıkan "atık" ısıyı kullanıyor. Üstelik Superheat, bu ilginç ürün bir de pasif gelir yöntemi geliştirdi. Madencilik üzerinden elde edilecek bu gelirle elektrik ve su faturasının yüzde 80 kadarı ödenebilecek.

Karşınızda Superheat H1

Superheat tarafından yapılan açıklamaya yeni nesil ısıtıcıyı kullanan tüketiciler, yıllık 1.000 dolara ulaşan kazanç sağlayabilecekler. Bu da H1'in 2 yıl içerisinde kazanılacak para ile kendini amorti edebileceğini gözler önüne seriyor. Ancak buna daha geniş perspektiften bakalım. Şirkete göre 700 dairenin bulunduğu bir sitedeki tüm dairelerde H1 kullanımı olursa yıllık 980.000 dolara kadar gelir elde edebilecek ki bu da hiç azımsanacak bir tutar değil.

Superheat'in yol haritasına göre H1 teslimatları, Mart 2026 itibarıyla resmen başlayacak. Cihazı temin eden tüketicilerin gerçekten bu paraları kazanıp kazanmayacaklarını zaman gösterecek...