Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Bitcoin Madenciliği Yaparak Kendi Kendini Amorti Eden Su Isıtıcısı: Superheat H1!

Bir teknoloji şirketi, Bitcoin madenciliğinden çıkan atık enerji ile su ısıtan dev bir kettle geliştirdi. H1 olarak isimlendirilen cihaz, şirketin açıklamasına göre kendisini 2 yılda amorti edebiliyor. İşte detaylar...

Bitcoin Madenciliği Yaparak Kendi Kendini Amorti Eden Su Isıtıcısı: Superheat H1!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Superheat isimli bir teknoloji şirketi, CES 2026 etkinliklerinde çok ilginç bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, etkinlik kapsamında 2.000 dolar değerinde bir su ısıtıcısı duyurdu. Peki bir su ısıtıcısı nasıl bu kadar pahalı olabilir? Gelin hep birlikte ürünün ilginç özelliklerine yakından bakalım.

CES 2026'da yapılan açıklamaya göre "H1" olarak isimlendirilen bu su ısıtıcısı, kendini amorti edebilen bir yapıya sahip. H1 bunu yaparken Bitcoin madencilerinin kullandığı cihazlardan çıkan "atık" ısıyı kullanıyor. Üstelik Superheat, bu ilginç ürün bir de pasif gelir yöntemi geliştirdi. Madencilik üzerinden elde edilecek bu gelirle elektrik ve su faturasının yüzde 80 kadarı ödenebilecek.

Karşınızda Superheat H1

Başlıksız-1

Superheat tarafından yapılan açıklamaya yeni nesil ısıtıcıyı kullanan tüketiciler, yıllık 1.000 dolara ulaşan kazanç sağlayabilecekler. Bu da H1'in 2 yıl içerisinde kazanılacak para ile kendini amorti edebileceğini gözler önüne seriyor. Ancak buna daha geniş perspektiften bakalım. Şirkete göre 700 dairenin bulunduğu bir sitedeki tüm dairelerde H1 kullanımı olursa yıllık 980.000 dolara kadar gelir elde edebilecek ki bu da hiç azımsanacak bir tutar değil.

CES 2026'da Duyurulan En İlginç Ürünler: Tuvalet Bilgisayarı, Titreyen Bıçak ve Dahası CES 2026'da Duyurulan En İlginç Ürünler: Tuvalet Bilgisayarı, Titreyen Bıçak ve Dahası

Superheat'in yol haritasına göre H1 teslimatları, Mart 2026 itibarıyla resmen başlayacak. Cihazı temin eden tüketicilerin gerçekten bu paraları kazanıp kazanmayacaklarını zaman gösterecek...

Kripto Para CES

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim