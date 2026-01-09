CES 2026'da Duyurulan En İlginç Ürünler: Tuvalet Bilgisayarı, Titreyen Bıçak ve Dahası

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, birçok ilginç yeni ürüne sahne oldu. İşte görünce sizi hem şaşırtıp hem etkileyecek o ürünler.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketleri yeni ürünlerini ve teknolojilerini sergiledi. Her sene olduğu gibi bu yıl da birçok ilginç yeni ürünü CES’te gördük.

Biz de bu içeriğimizde CES 2026 kapsamında tanıtılan en ilginç ürünleri derledik. Keserken titreyen şef bıçağından hormon testi yapay pede kadar aklınıza gelmeyecek teknolojilere sahip ürünler bu yılki etkinlikte bizlerle buluştu. Gelin lafı çok uzatmadan ürünlere bakalım.

Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı

Seattle Ultrasonics isimli firma, dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını tanıttı. C-200 isimli evde yemek yapanlar için tasarlanan bıçak, gizlice titreyerek çok daha keskin şekilde performans gösterebiliyor. Titrerken bıçağın hareket ettiğini görmüyorsunuz veya tutma yerinde titreşimi hissetmiyorsunuz. Saniyede 30000 civarında titreşim yaparak geleneksel bir bıçaktan çok daha keskin hâle geliyor.

Hormon testi yapan ped

Türk girişim Vivoo, kadınların çok işine yarayabilecek bir ürün tanıttı. FlowPed isimli bu ürün, kadınların adet sırasında hormon testi yapmasını sağlayan akıllı bir ped. Hem bildiğimiz regl pedi görevi görüp hem de folikül uyarıcı hormon seviyelerini ölçebilen ürünü kullanan kullanıcılar, sonuçları doğrudan ped üzerinden görebiliyor. Aynı zamanda mobil uygulamadan daha fazla sağlık verisine de ulaşılabiliyor.

Razer’dan hologram yapay zekâ

Razer, Project Ava ismini verdiği bir hologram yapay zekâ asistanı tanıttı. Anime karakteri Kira başta olmak üzere farklı farklı tiplerde seçebileceğini bu hologram, Grok modelini kullanıyor. Kullanıcının 7/24 yanında yaşaması için tasarlanan ürün, kullanıcıyı görüp işitebiliyor ve ona herhangi bir konuda yardımcı olabiliyor.

Kameralı kulaklık

Yine Razer’ın tanıttığı Project Motoko, yapay zekâ destekli giyilebilir ürün. Bir oyuncu kulaklığı olan ürün, kulak kısımlarına yerleştirilen kameralarla geliyor. İkili kamera sistemi, nesneleri, metinleri ve çevrenizdeki her şeyi yakalıyor. Ayrıca sesli komutları, diyalogları ve çevresel sesleri de alabiliyor. Akıllı gözlük deneyimini kulaklıklara getiren bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.

30 saniyede sağlık analizi yapan ayna

Neuralogics isimli firma, Longevity Mirror isimli bir yapay zekâ destekli aynayı CES kapsamında tanıttı. Bu ayna, sadece 30 saniyede sağlık analizinizi yapabiliyor. Kısa bir video yoluyla yapılan analiz sonucunda ise metabolizma puanı, uzun ömür puanı, yaşlanma puanı ve yaşam puanı dahil olmak üzere toplamda 6 farklı kategoride verileri size sunabiliyor.

Sanal bebek Sweekar

Tamagotchi deneyimini yapay zekâ ile birleştiren Sweekar isimli bu bebek, cebinize sığan yeni nesil bir “dijital dost” olarak nitelendiriliyor. Takway tarafından geliştirilen ürün, dört yaşam evresine sahip. İlk iki gün kuluçkada geçen kapalı yumurta süreci, sonrasında kabuktan çıkma, bebeklik ve gençlik dönemleri var. 51. seviyeden sonra ise ölümsüz oluyor.

Saçınızı istediğiniz gibi kesebilen tıraş makinesi

Yapay zekânın entegre olduğu yerler arasına tıraş makineleri de eklendi. GLYDE isimli bu model, yapay zekâ desteğiyle saçınızı istediğiniz gibi kesmeye olanak tanıyor. Evde saç kesimi için tasarlanan ürün, içindeki akıllı sensörler yoluyla elinizin hareketini, hızını ve açısını anlık olarak analiz ediyor, bıçağı otomatik ayarlayarak hatalı kesimlerin önüne geçiyor. Uygulamadan saç modeli seçebiliyor, buna göre kesim yapabiliyorsunuz.

Tuvalet bilgisayarı

Throne isimli bu ürün, kameralar ve mikrofonlar kullanarak bağırsak hareketlerinizi analiz eden ve tuvalete monte edilen bir bilgisayar. Kişisel tuvalet alışkanlıklarınız için bir "temel" oluşturmak üzere tasarlanan bu cihaz, GLP-1 ilaçları kullananlar da dahil olmak üzere sindirim veya metabolik sorunlara işaret edebilecek değişiklikleri belirlemeyi amaçlıyor.

L’Oreal’den bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran LED yüz maskesi

L’Oreal, güzellik ürünlerine gelişmiş teknolojiler entegre etmesiyle bilinen bir firmaydı. CES 2026’da da bunu bir kez daha kanıtladı. Şirketin yeni LED maskesi, bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor. Esnek silikondan yapılmış ve kırmızı ve yakın kızılötesi LED'lerle aydınlatılmış maske, ışık terapisi kullanarak cildi pürüzsüzleştirmek ve sıkılaştırmak için tasarlandı. Yüze ikinci bir deri gibi yapışan maske, kullanıcıya siberpunk bir hava verecek damar benzeri desenlere sahip.