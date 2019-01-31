İnternet, kısa sürede dünyanın en köklü iletişim aracı haline geldi. Küresel ağda birbirimizle haberleşmemizi sağlayan internet sitelerinin sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Her saniye ortalama 4 ila 5 internet sitesinin açılıyor. Toplam internet sitesi sayısı ise yakında 2 milyara ulaşmak üzere.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte dünya üzerinde internete erişimi olan insan sayısında ciddi bir artış gösterdi. Ne kadar çok insan küresel köyde kendisine yer bulursa, talep edilen bilgi miktarı da o kadar artıyor. Buna bağlı olarak insan nüfusu ile internet sitesi sayısı arasındaki fark azalıyor.

Artık I. Dünya Savaşı sırasındaki dünya nüfusundan daha fazla internet sitesi var. Her saniye 4 ila 5 internet sitesinin açıldığını, bu hızın gittikçe arttığını düşünürsek, yakında 1940’lı yıllardaki dünya nüfusuna denk internet sitesi sayısına ulaşacağımız anlamına geliyor.

31 Ocak 2019 Saat 17.30 itibariyle dünya internet sitesi sayısı 1 milyar 953 milyonun üzerine çıkmış durumda. Eğer artış aynı hızda devam ederse, yakında 2 milyar gibi psikolojik bir rakamı geçmek üzereyiz.

Bu kadar fazla internet sitesinin bulunması, bilgi güvenirliliğini negatif yönde etkiliyor. Son 3 yıldır yalan haberler ve özellikle sosyal medyada dolaşan yanıltıcı içeriklerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu içeriklerin sayısı tespit edilemeyecek boyutlara ulaşmış durumda.

Internet Live Stats isimli istatistik servisindeki rakamlarla ortaya çıkan diğer ilginç bilgileri şöyle kurgulayabiliriz:

1 milyar internet sitesi barajını 17 Kasım 2014 yılında geçtik, yaklaşık 1 milyar internet sitesinin açılması sadece 4 yıl 2 ay gibi kısa bir vakit aldı.

İnternete erişimi olan insan nüfusu: 4 milyar 137 milyon, yani internet sitesi sayısının sadece 2 katı.

Sadece 2019 Ocak ayında gönderilen e-postaların sayısı: 7 trilyon 640 milyar… Bu e-postaların %67’si spam niteliği taşıyor.

Sadece Ocak 2019’da yapılan Google aramalarının sayısı: 191 milyar 877 milyon…

Sadece Ocak 2019’da izlenen YouTube videosu sayısı: 205 milyar 319 milyon…

Eğer sizde internet verilerini anlık olarak takip etmek istiyorsanız, Internet Live Stats sitesine buradan ulaşabilirsiniz.