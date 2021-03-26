Türkiye'den Süveyş Kanalı'nı Kapatan Gemi Hakkında Açıklama

Evergreen adlı yük gemisinin karaya oturmasının ardından yaklaşık 2 gündür Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği durmuş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trafiğin bir an önce açılabilmesi ve geminin kurtarılması için yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Evergreen adlı yük gemisi, geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu ve dünya deniz ticaretini olumsuz yönde etkilemişti. 400 metre uzunluğundaki geminin sahibi Japon firma, yaşanan sorun yüzünden tüm dünyadan özür dilemişti.

Yaşanan kazanın ardından Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği durmuş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise kurtarma operasyonu için Nene Hatun Gemisi'nin yardım edebileceğini ve gerekli yardımın sağlanması için öneride bulunduklarını açıkladı.

Nene Hatun Gemisi, bu iş için yeterli donanıma sahip nadir sayılı gemilerden

Süveyş Kanalı'nda iki gündür deniz trafiğinin sağlanamadığını belirten Karaismailoğlu, geminin kurtarılması ve trafiğin tekrar açılabilmesi için yardım çağırısı beklediklerini ancak henüz olumlu bir yanıt alamadıklarını dile getirdi. Bakan, aynı zamanda Nene Hatun Gemisi'nin ve mürettabının kurtarma çalışmaları için yeterli donanıma sahip olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Bizim Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız."