Yeni Suzuki Swift Kasım'da Türkiye'ye Geliyor

Japon devi Suzuki'nin yeni Swift modeli Kasım'da ülkemize gelecek. Aracın ön siparişi ise 23 Ekim'de başlıyor.

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv ile çalışan Japon otomotiv devi Suzuki'nin en sevilen modelleri arasında Swift yer alıyor. İkonik serinin yeni modeli ülkemize kasım ayında gelecek. Bu model için ön sipariş ise 23 Ekim'de açılacak.

Yeni Suzuki Swift, sınıfındaki diğer araçlardan yakıt verimliliği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile ayrılıyor. Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi olan SHVS ile donatılan aracın yakıt tüketim değerleri oldukça dikkat çekici. 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motora sahip olan araç, 100 kilometrede yalnızca 4,7 litre karma yakıt tüketim değerine sahip.

Sınıfının en çevreci araçlarından biri

Yeni Suzuki Swift, düşük yakıt tüketimi ve motor verimliliği sayesinde kendi segmentindeki en çevreci araçlardan biri hâline geliyor. Swift'in yeni versiyonu, aracın artık alışılmış hatlarını koruyor. Araç yine de ufak tefek, daha güçlü ve dinamik bir görünüm sağlayacak değişiklikler de sunuyor.

Bu değişikliklerden ilki, yeni Swift'in ön tarafında karşımıza çıkıyor. Aracın parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası, L şeklindeki LED aydınlatmaları ve çift renk seçenekleri sayesinde araç daha hareketli bir görünüm kazanıyor. Bu enerjik ve sportif görünümü 16 inçlik alaşım jantlar ve daha sportif arka tasarım ile destekleyen Suzuki, aracın içinde de sürüş keyfini arttıracak yeniliklere yönelecek.

İleri sürüş destek sistemleriyle gelecek olan Swift, hem şehir içi hem de şehirlerarası yolculuklarda daha güvenli bir sürüş sağlayacak. 23 Ekim'de ön satışa çıkacak olan aracın fiyatı ise henüz bilinmiyor.