Suzuki Türkiye, son zamanlarda ülkemizde araçlarına ilişkin gündeme gelen iddialar hakkında açıklama yaptı. Şirket, kasıtlı olarak ucuz ve düşük kalite araçlar satıldığı iddialarını reddetti.

Japon otomobil devi Suzuki, son zamanlarda “Türkiye’de kasıtlı olarak ucuz veya düşük kalite araçlar satılıyor.” iddialarıyla gündeme gelmişti. Buna ek olarak koltukları paslı çıkan bir Vitara modeli alan vatandaş da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Vatandaş, konuyla ilgili firmaya ulaştığında “Aldığımız yanıt, ‘Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışsınız. Avrupa Birliği veya Amerika ülkesinde yaşamıyorsunuz. Türk ortaklarımız bize bilgi verdi. Ülkenizdeki davalar yıllar sürüyormuş. Türk yargısına bol şanslar, bizi de bir daha rahatsız etmeyin” yanıtını aldığını iddia etmişti. Bugün ise Suzuki Türkiye’den konuya ilişkin açıklama geldi. Marka, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Suzuki Türkiye tarafından yapılan açıklama:

"Değerli Suzuki Ailesi,

Son dönemde Suzuki Vitara modelimiz hakkında kamuoyuna yansıyan, özellikle sosyal medyada kaynağı araştırılma- dan paylaşılan yanlış ve abartılı iddialarla ilgili bilgilendirme yapmamız zaruri bir hâl almıştır.

Avrupa standartlarına uygunluğu TSE tarafından tip onay belgeleri ile de teyit edilen Vitara modelimiz, Macaristan'daki tesiste tüm Avrupa ülkelerinde satılan araçlarla aynı standart ve özellikleri haiz olarak üretilmektedir. Ülkemize kasıtlı olarak daha ucuz veya düşük kalitede üretilen modellerin gönderilmesi söz konusu değildir.

Diğer yandan; Japon Konsolosluğu veya Elçiliği ile Suzuki Global tarafından ülkemizi küçük gören ifadelerin kullanılarak milletimizin ve yargı sistemimizin aşağılandığına dair haberler de asılsızdır. Her iki kurum tarafımıza yazılı olarak Türk milleti ve ülkemize yönelik kötü söz kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etmişlerdir.

Ülkemiz, otomotiv sektörü açısından oldukça gelişmiş standartlara sahiptir. İlgili devlet kurumlarımız ve standartlar enstitümüz tarafından titizlikle takip edilen kurallara uyum, tüm markalar gibi Suzuki için de en öncelikli husustur. İlgili merciler tarafından gerektiğinde denetimler ve yönlendirmelerle hizmet standardı en üst seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

Bizler Suzuki Türkiye olarak, ürün ve hizmetlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tüm itina ve özene rağmen araçlarımızda genel veya münferit aksaklıklar olması durumunda ilgili kanun ve prosedürler paralelinde müşterilerimizin lehinde olacak aksiyonları almaktan çekinmeyeceğimizi saygıyla bilgilerinize sunarız.

Her türlü soru, talep ve geri bildirimleriniz için yetkili satıcı-servis teşkilatımıza ve haftanın her günü 8.30-18.30 arasında 444 5 795 numaralı çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

Böyle bir vesile, haksız ithamlar ve genellemelerle gündeme gelmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Güveniniz için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız."