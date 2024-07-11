TRT'nin geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan yerli dijital platformu tabii'nin kaç aboneye sahip olduğu açıklandı.

TRT’nin yerli platformu “tabii”, Mayıs 2023’te resmen faaliyetlerine başlamıştı. 5 farklı dilde kullanılabilen platform; TRT kanallarının canlı yayınlarının yanı sıra birçok film, dizi ve belgesel gibi içeriği ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyordu.

Şimdi ise tabii ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 1 yaşını geçen platformun kaç aboneye sahip olduğunu açıkladı.

tabii, 5 milyon üyeye ulaştı

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre tabii, 1 yıldan biraz daha uzun sürede 5 milyon aboneye ulaşmayı başardı ve önemli bir eşiği geride bıraktı. Sobacı, hem izleyicilere hem de çalışanlara teşekkür etti. Ayrıca kurulduğu günden bu yana 54,4 milyon saat izlenmeye ulaşıldığı da ifade edildi.

tabii, film ve dizilerin yanı sıra maç yayınlarıyla da tercih ediliyordu. Öyle ki şu sıralarda devam eden UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları TRT’nin yanı sıra tabii üzerinden de takip edilebiliyor.

Öte yandan diğer spor turnuvaları da platformda yerini alacak. Ocak ayında yapılan duyuruda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının önümüzdeki sezon itibarıyla TRT kanalları ve tabii’den yayımlanacağı duyurulmuştu. Aynı zamanda 26 Temmuz’da başlayacak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları da tabii üzerinden takip edilebilecek.