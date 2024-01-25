UEFA Maçları, Şifresiz Olarak TRT'de Yayımlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca TRT üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacağı açıklandı. Maçlar, TRT kanallarına ek olarak tabii platformunda da yayımlanacak

Türk takımlarının da mücadele ettiği UEFA turnuvalarındaki maçlar, EXXEN üzerinden yayımlanıyordu. Ancak bugün bu konuda ülkemizdeki futbol hayranlarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Gelen bilgilere göre UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans ligi maçları TRT kanalları ve TRT’nin dijital platformu "tabii" üzerinden yayımlanacak.

Maçlar 3 sezon boyunca şifresiz olarak TRT kanallarından yayımlanacak

UEFA maçları, 3 sezon boyunca TRT üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ve TRT Spor üzerinden şifresiz izleyebileceksiniz. Yani Türk takımlarını izlemek için bir ücret ödemeye gerek kalmayacak. Diğer maçlar ise tabii üzerinden izlenebilecek.

Bu 3 sezon; 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsıyor. TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA turnuvalarının yayın haklarını aldığını da belirtelim.

TRT Spor tarafından yapılan açıklama