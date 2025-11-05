Tablet İçin En İyi Çizim Uygulamaları (Bunlar Dışında Başka Uygulamaya İhtiyacınız Yok)

Birçok tasarımcı için tabletler önemli bir araç. Hâl böyle olunca çizim için iyi bir uygulamaya da ihtiyaç doğuyor. Peki tabletler için en iyi çizim uygulamaları neler?

Tableti kaptınız, kalemi elinize aldınız ve aklınızdaki o muhteşem fikri çizmek istiyorsunuz ama hangi uygulamayı kullanacaksınız? Kimi profesyonel çizgi roman çizerlerine hitap ediyor, kimi de sadece karalama yapmak isteyenlere.

İster iPad'iniz olsun, ister Android bir tablet, bu yazıda sizin için en iyi, en popüler ve en kullanışlı çizim uygulamalarını sizler için bir araya getirdik.

Procreate

Eğer bir iPad kullanıcısıysanız, "Procreate" adını duymamanız imkansız. iPad için adeta bir efsane hâline gelen bu uygulama, kullanım kolaylığı ve gücü bir arada sunuyor. Fırça motoru inanılmaz başarılı, tepkime süresi neredeyse sıfır ve arayüzü o kadar sade ki, sadece çiziminize odaklanabiliyorsunuz. Özellikle dijital illüstrasyon ve boyama yapmak için tasarlanmış. Sürekli güncellenmesi ve tek seferlik alım olması onu çok cazip kılıyor.

Platformlar : iPadOS

: iPadOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretli

Clip Studio Paint (CSP)

Manga, çizgi roman veya detaylı animasyonlar yapmayı düşünüyorsanız, Clip Studio Paint tam bir canavar. Profesyonellerin tercihi olmasının sebebi, özellikle çizgi roman karelemesi, 3D modelleri çizimde kullanma ve hem vektör hem de piksel tabanlı çalışabilme gibi konularda rakipsiz olması. Fırça seçenekleri sonsuz ve her türlü detayı kontrol edebiliyorsunuz. Öğrenmesi Procreate'e göre biraz daha zaman alsa da, sundukları gerçekten başka bir seviyede.

Platformlar : iPadOS, Android

: iPadOS, Android Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Abonelik (Aylık veya yıllık. Farklı sürümleri var: PRO ve EX)

Adobe Fresco

Adobe'nin dijital çizim dünyasındaki güçlü cevabı. Fresco'nun en büyük numarası "Canlı Fırçaları". Gerçek sulu boya ve yağlı boya hissini o kadar iyi taklit ediyor ki, boyaların tablet ekranında birbirine karışmasını izlemek bile büyük keyif. Hem vektör hem de raster (piksel) tabanlı çalışabilmesi onu çok esnek kılıyor. Eğer zaten Adobe Creative Cloud (Photoshop vb.) kullanıcısıysanız, programlar arası uyumu harika.

Platformlar : iPadOS

: iPadOS Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Freemium (Temel sürüm ücretsiz, tam özellikler için ücretli veya Creative Cloud aboneliği gerekli)

Infinite Painter

Android kullanıcıları "Bizim Procreate'imiz yok mu?" dediğinde, cevap genelde Infinite Painter oluyor (tabii iPad'de de mevcut). Temiz arayüzü, güçlü fırça motoru ve özellikle perspektif cetvelleri gibi kullanışlı araçlarıyla öne çıkıyor. Kullanımı oldukça kolay ve fırça özelleştirme konusunda çok başarılı. Android tabletinizde profesyonel kalitede bir çizim deneyimi arıyorsanız, ilk bakmanız gereken yer burası.

Platformlar : iPadOS, Android

: iPadOS, Android Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretli

Autodesk Sketchbook

"Para vermek istemiyorum ama kaliteli bir şey arıyorum" diyenlerin sığınağı da burası. Sketchbook, bir zamanlar ücretliyken Autodesk tarafından tamamen ücretsiz hâle getirildi. Özellikle hızlı eskizler, karalamalar ve temiz çizimler (line art) için mükemmel. Arayüzü çok sade ve kullanımı çok kolay. Yeni başlayanlar veya sadece fikirlerini hızlıca dijitale aktarmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Sıfır maliyetle harika bir başlangıç noktası.