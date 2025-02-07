Dünyada en çok tablet satan markalar belli oldu. Apple, çok büyük farkla zirvedeki yerini koruyor.

Tabletler, öyle telefonlar veya bilgisayarlar kadar çok tercih edilmeseler de hâlâ dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Peki dünya çapında en çok hangi marka tablet satıyor? Canalys’ten gelen bir araştırma bu konuyu aydınlattı.

Canalys’in raporu, 2024’te en çok satan tablet markalarını gözler önüne serdi. Dünyada satılan toplam tablet sayısı geçen yıl %9 oranında büyüme göstererek 147,6 milyona çıktı.

Apple, büyük farkla zirvede

Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, hâlâ tablet pazarında rakipsiz bir şekilde zirvede yer alıyor. Bunun nedeni ise M serisi çiplerle donatılan iPad modellerinin başarısı. Öyle ki ABD’li teknoloji devi, geçen yıl %5,3 büyümeyle 56,9 milyon tablet satışı gerçekleştirmiş. Toplam tablet pazarının ise %38,6’sını oluşturuyor. En yakın rakibi 27 milyon satış ve %18,8 pay ile Samsung.

En çok satan tablet markaları