Taha Duymaz, Yolda Yürürken Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, yeni paylaşımında yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Duymaz, olayla ilgili şikâyetçi olduğunu ve darp raporu aldığını söylerken, bunun ilk bıçaklı saldırı olmadığını da ekleyerek yakındı.

Instagram’da paylaştığı videolarla bir dönem Türkiye’nin konuştuğu isimlerden biri olan ve günümüzde 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Taha Duymaz, bugün ilginç bir açıklamayla gündeme geldi. Yemek videolarıyla fenomenleşen Duymaz, TikTok’ta gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaşarak yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

Duymaz, olayı kendi sözleriyle “Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde anlatmaya başladı. “Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana.” diyen Duymaz, bunun bir ilk olmadığını da belirtti.

Taha Duymaz’ın açıklamaları:

“Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi.”

Bunun yanı sıra Taha Duymaz, babasının konu hakkında şikâyetçi olmasını istemediğini de belirtti. Ailesiyle tartıştığını açıklayan Duymaz, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımdaysa emniyete giderek şikâyetçi olduğunu ve darp raporu aldığını açıkladı.