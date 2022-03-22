Taksiye Binmek İçin Yalvaran Kadının Videosuna Tepki Yağdı

İstanbul'da hastaneden çıkan bir yaşlı kadını almayan taksiciler, o anlara tanıklık edenleri çileden çıkardı. Hasta kadının yakarışlarını görmezden gelen taksiciler, sosyal medyada bitmek bilmeyen taksi sorununu bir kez daha gündeme getirdiler...

İstanbul'daki sarı taksi sorununun ulaştığı son noktayı gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Bölümü önünde hastaneden çıkan ve evine gitmeye çalışan bir kadın, taksicilere adeta yalvardı. Ancak hiçbir taksinin durup bu yaşlı kadını almaması, o anlara şahitlik edenleri çileden çıkardı.

İstanbul'da uzun zamandır devam eden bir sarı taksi krizi olduğu aşikar. Yetkililer bu sorunu neden çözmek istemiyor bilinmez ancak geldiğimiz son nokta, sarı taksilerin hala istedikleri yolcuyu alabilme özgürlüklerinin olduğunu düşündüklerini gözler önüne seriyor.

İşte İstanbul'da görenleri çileden çıkaran o görüntü:

Yukarıdaki görüntü için diyebileceğimiz pek de bir şey yok. Kadının yakarışı ile taksicilerin durmayışına dair yorumları, siz değerli okurlarımıza bırakıyoruz. Ancak bu olay, sosyal medyanın gündemi haline geldi. Çok sayıda paylaşım yapan kullanıcılar, taksicilerin bu tavrına adeta isyan ettiler. Gelin hep birlikte bu meseleyle ilgili yapılmış bazı paylaşımlara birlikte bakalım.

Hasta kadını almayan taksilerle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları: