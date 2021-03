Zamanı Verimli Kullanmanızı Sağlayacak 10 Takvim Uygulaması

Tüm işlerimizi akıllı ve mobil cihazlarda gerçekleştirdiğimiz bu dönemde not alma ve takvim üzerinde yaptığımız işlemler de cihazlarımıza sığacak duruma geldi. Durum böyle olunca geliştiriciler de kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli takvim uygulamalarını piyasaya sundu. Yazımızda verimliliğe katkıda bulunabilecek 10 adet takvim uygulamasına göz atacağız.

Hayatlarımızın yıllar içerisinde daha mobil bir hal almasıyla birlikte gün içerisinde birçok akıllı cihaza ve mobil uygulamaya adeta bağımlı olmuş durumdayız. Takvim, ajanda, not tutma gibi uygulamaların yanı sıra su içme vakitleri için bile geliştirilmiş uygulamalar mevcut. Bu durum, bir kesim için insanların daha tembel hale geldiği algısını uyandırsa da bir başka kesim için de verimli bir hayatın gereksinimi sayılıyor.

Okul, iş ve günlük yaşantının bir maraton haline geldiği hayatlarda 24 saatlik periyodun içerisinde onlarca farklı eylem yer alıyor. Bununla birlikte mental yorgunluk oluşuyor ve verimliliği artıracak bazı opsiyonlara ihtiyaç duyuluyor. Bu yazımızda günlük yaşamda verimliliğinize katkı sağlayacak bazı uygulamalardan bahsedeceğiz.

2021’i daha verimli geçirmenizi sağlayacak 10 takvim uygulaması:

Google Takvim

Jorte Calendar

24me

One Calendar

Microsoft To Do

GTasks

Todoist

Planny 3

Plantie

Zinciri Kırma!

Masanızdaki karton takvimin en mobil hali için: Google Takvim

Geliştirici: Google LLC

Google LLC Boyut: Cihaza göre değişmekte

Cihaza göre değişmekte Puan: 4,3

Yayımlanmış olan en popüler takvim uygulamalarından biri olan Google Takvim, takvimlerin mobil cihazlara sığdırılmasından önce kullandığımız masaüstü karton takvimlerin dijital ve biraz daha geliştirilmiş hali olarak anılabilir. Google Takvim, günlerinizi ve işlerinizi planlamak için son derece detaylı bir ortam sunmakta.

Neredeyse tamamen özelleştirilebilir bir takvim ve ajanda için: Jorte Calendar

Geliştirici: Jorte Inc.

Jorte Inc. Boyut: Cihaza göre değişmekte

Cihaza göre değişmekte Puan: 4,0

Kişisel takviminizi dilediğiniz şekilde özelleştirmenize imkan sağlayan Jorte Calendar, her yaşa uygun temalar ve opsiyonlar içeriyor. Özelleştirme seçenekleri sayesinde her iş ve plan için uygun ortam hazırlamayı mümkün kılan uygulama, Google Takvim uygulaması ile entegre çalışabiliyor.

Kişisel asistanınız olabilecek bir takvim uygulaması için: 24me

Geliştirici: 24me

24me Boyut: 30 MB

30 MB Puan: 3,9

Bir takvim uygulamasının sunabileceği tüm akıllı opsiyonları içinde barındıran 24me, son derece basit hamlelerle faturalarınızı ödemenize, doğum günleri bildirimleri almanıza ve güncel takviminizi insanlarla paylaşmanıza olanak sağlıyor. 24me, Google Calendar, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Yahoo! Calendar gibi uygulamalarla entegre olabiliyor.

Sade, kullanışlı ve basit bir takvim uygulaması arıyorsanız: One Calendar

Geliştirici: Code Spark

Code Spark Boyut: Cihaza göre değişmekte

Cihaza göre değişmekte Puan: 4,6

Karmaşık ve gereksiz detaylar içeren takvim uygulamalarından sıkıldıysanız One Calendar’a göz atabilirsiniz. One Calendar, son derece basit bir arayüze sahip olmasının yanı sıra piyasadaki birçok takvim uygulamasını tek bir çatı altında toplayabiliyor. Bu da daha düzenli bir takvim oluşturmanız için size yardımcı oluyor.

Takvime ek olarak not defteri olarak da kullanılabilecek bir uygulama için: Microsoft To Do

Geliştirici: Microsoft

Microsoft Boyut: Cihaza göre değişmekte

Cihaza göre değişmekte Puan: 4,5

Aslında bir “To Do” uygulaması olan Microsoft To Do, günlük planlarınızı takvim üzerine yerleştirerek daha verimli bir gün geçirmenize yardımcı olabilir. Tamamen kişiselleştirebileceğiniz farklı listeler oluşturmanıza olanak sağlayan To Do, oluşturduğunuz her bir madde için medya içeriği eklemenize de izin veriyor.

Gün içinde yapacaklarınızın takibinde zorlanıyorsanız: GTasks

Geliştirici: Appest Inc.

Appest Inc. Boyut: Cihaza göre değişmekte

Cihaza göre değişmekte Puan: 3,7

Farklı ana başlıklar altında çalışmanızı gerektirecek kadar yoğun bir rutininiz varsa GTasks’ten yardım isteyebilirsiniz. GTasks, basit bir arayüze sahip olmasına rağmen oldukça geniş bir çalışma ortamı sağlayabiliyor. GTasks’i diğer uygulamalardan ayıran bir diğer özellik ise uygulama içinde farklı sekmeler açarak işlemlerinizi hızlandırabiliyor olmanız.

Takvim üzerinde ortak bir çalışma ortamı yaratmak için: Todoist

Geliştirici: Doist

Doist Boyut: Cihaza göre değişmekte

Cihaza göre değişmekte Puan: 4,5

2020’nin en iyi “To Do” uygulamalarından biri seçilen Todoist, bir “To Do” ve takvim uygulaması için isteyebileceğiniz hemen hemen tüm opsiyonları içeriyor. Todoist’i diğer uygulamalardan öne çıkaran en önemli detay ise anlık olarak tek bir takvim üzerinde arkadaşlarınızla birlikte çalışabiliyor olmanız.

Takviminize entegre çalışacak bir “To Do” uygulaması için: Planny 3

Geliştirici: Kevin Reutter

Kevin Reutter Boyut: 7,1 MB

7,1 MB Puan: 4,1

Yalnızca iOS işletim sistemi için geliştirilmiş olan Planny 3, tüm Apple cihazlarınızla entegre olarak çalışabiliyor. Kullandığı arayüz sayesinde göz yormayan ve kullanımı basit kılan Planny 3, medya içeriklerini de destekliyor. Planny 3’ün uygulama içi satın alımlar da içerdiğini eklemekte fayda var. Maalesef uygulamanın medya desteğini kullanabilmek için ücret ödemeniz gerekiyor.

Zamanınızı yönetirken bir bir bitki büyüttüğünüz eğlenceli bir uygulama için: Plantie

Geliştirici: JU HU

JU HU Boyut: 85,9 MB

85,9 MB Puan: 4,7

Günlük veya haftalık hedeflerinizi takip ederken aynı zamanda bir oyun ortamına girdiğiniz Plantie, her kullanıcıya bir bitki sunuyor. Eklemiş olduğunuz görevleri tamamlamanız halinde edindiğiniz bitkiyi büyüttüğünüz Plantie, görevleri tamamlamadığınızda ise bitkinizin büyümesini durduruyor.

Hedeflerinizi gerçekleştirirken motivasyon tazeleyeceğiniz bir uygulama için: Zinciri Kırma!

Geliştirici: Beyza Hilal Durak

Beyza Hilal Durak Boyut: 30 MB

30 MB Puan: 4,1

Youtuber Barış Özcan sayesinde ülkemizde oldukça popüler hale gelen “Zinciri Kırma!” yöntemi, Türk geliştirici Beyza Hilal Durak tarafından tamamen Türkçe olarak App Store’a eklendi. Zinciri Kırma! adlı uygulama, oluşturduğunuz hedefleri takip etmenizde ve harekete geçmenizde size yol arkadaşı olabilir.