Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Windows 11’in Xbox benzeri tam ekran oyun arayüzü artık el konsollarıyla sınırlı değil. Yeni güncellemeyle masaüstü, dizüstü ve tabletlerde de kullanılabiliyor.

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Microsoft, Windows 11’e gelen yeni Insider güncellemesiyle Xbox’ın tam ekran oyun deneyimini artık sadece taşınabilir el konsollarıyla sınırlı tutmuyor. Artık masaüstü, dizüstü ve tablet kullanıcıları da bu sade ve konsol benzeri arayüzü deneyimleyebiliyor.

Yeni arayüz, kontrolcüyle oyun oynamayı seven kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış. Xbox uygulaması, Game Pass kütüphanesi, sosyal bildirimler ve oyun içi aktiviteler tek bir ekranda toplanıyor.

11-21-25-Xbox-home-screen-1024x577

Bu mod, Game Bar üzerinden ya da Win + F11 tuş kombinasyonuyla aktif edilebiliyor. Ayrıca görev görünümünden seçilebilir hale geliyor. Böylece fareye ihtiyaç duymadan oyun deneyimi sürdürülebiliyor.

Şimdilik sadece Windows Insider Dev ve Beta kanallarında test edilebilen bu özellik, 2026 başında tüm kullanıcılara sunulabilir. Xbox ekosistemiyle bütünleşen bu adım, PC’yi gerçek bir oyun platformuna dönüştürme yolunda atılmış önemli bir adım.

Xbox Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim