Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Windows 11’in Xbox benzeri tam ekran oyun arayüzü artık el konsollarıyla sınırlı değil. Yeni güncellemeyle masaüstü, dizüstü ve tabletlerde de kullanılabiliyor.

Microsoft, Windows 11’e gelen yeni Insider güncellemesiyle Xbox’ın tam ekran oyun deneyimini artık sadece taşınabilir el konsollarıyla sınırlı tutmuyor. Artık masaüstü, dizüstü ve tablet kullanıcıları da bu sade ve konsol benzeri arayüzü deneyimleyebiliyor.

Yeni arayüz, kontrolcüyle oyun oynamayı seven kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış. Xbox uygulaması, Game Pass kütüphanesi, sosyal bildirimler ve oyun içi aktiviteler tek bir ekranda toplanıyor.

Bu mod, Game Bar üzerinden ya da Win + F11 tuş kombinasyonuyla aktif edilebiliyor. Ayrıca görev görünümünden seçilebilir hale geliyor. Böylece fareye ihtiyaç duymadan oyun deneyimi sürdürülebiliyor.

Şimdilik sadece Windows Insider Dev ve Beta kanallarında test edilebilen bu özellik, 2026 başında tüm kullanıcılara sunulabilir. Xbox ekosistemiyle bütünleşen bu adım, PC’yi gerçek bir oyun platformuna dönüştürme yolunda atılmış önemli bir adım.