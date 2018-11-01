Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyayı sanal ögeler kullanarak daha değiştirmemizi sağlayan, gelecek için çok büyük potansiyeli olan bir alan. Bu alanda çalışanlar arasında elbette ki oyun yapımcıları da var.

Apple iPhone X ile beraber akıllı telefonlara artırılmış gerçeklik desteği gelmeye başladı. Mobil artırılmış gerçeklik bütün eksikliklerine rağmen, kafa bandı ve ünitesiyle baş kısmına takılan sanal gerçekliğin önüne geçmiş durumda. Küçük bir cihazla bile deneyimlenebilen artırılmış gerçeklik, kullanıcılar için paha biçilmez bir nimet oldu.

Oyun geliştiricileri de hızlı davranarak artırılmış gerçeklik sektörüne yöneilk oyunlarını geliştirip oyunculara sundu. Bu yazımızda siz oyunculara özel en iyi 5 artırılmış gerçeklik oyununu derledik.

1. Warhammer AoS: Realm War

Epik fantastik evren Warhammer Age of Sigmar'ın heyecan verici, taktiksel, çok oyunculu savaşlarını artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kendiniz birebir deneyimleyin.

2. The Birdcage

Hikaye, genç oğlunu kazada kaybeden kalbi kırık bir kralın etrafında dönüyor. Oğlunun en çok sevdiği şeyi - krallıklarını dolduran okyanus renkli kuşları - kilitleyen kral, bunu yaparken gökyüzünün güzelliklerini çaldı. Kuşları serbest bırak ve gökyüzünü renklendir.

3. AR Ejderha

Kendi eşsiz ejderhanızın kuluçka bakımını yapın. Sanal ejderhanızı bebeklikten itibaren kendiniz büyütün. Artırılmış gerçeklik ejderhanız herhangi bir türden ve dünyanın herhangi bir yerinden değil, tamamen size özel.

4. Stack

Yığabildiğiniz kadar fazla bloğu üst üste taşırmadan yığın ve en yüksek skora sahip olun. Oyun hem artırılmış gerçeklik ile hem de normal bir şekilde oynanabilmekte.

5. AR Basketball

Bu oyun ile bir basketbolsever için basketbolun her yerde ve her zaman oynanabilir hale getirilmiş durumda. Basketbol dünyasını keşfetmek için sadece parmaklarınızı kullanmanız yeterli.