Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizisi Castle Walls Duyuruldu: İşte Fragmanı

Dünyanın ilk yapay zekâ dizilerinden olan Türk şirket Ay Yapım imzalı Castle Walls duyuruldu. İlk fragman da geldi.

Yapay zekâ teknolojileri o kadar gelişmiş hâle geldi ki artık inanılmaz gerçekçi videoları sesle birlikte oluşturabiliyorsunuz. Bu video oluşturma yönteminin, biraz tartışmalı bir konu olsa da film ve diziler için de kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise Türk yapım şirketi** Ay Yapım’dan** böyle bir hamle geldi.

Ay Yapım, yapay zekâyla oluşturulmuş Türkçeye Surlar olarak çevrilen yeni dizisi Castle Walls’u resmen duyurdu. Yapımdan resmî fragman da paylaşıldı. Gelin diziyle ilgili bilmeniz gerekenlere bakalım.

Castle Walls (Surlar) fragmanı

Castle Walls (Surlar) ne anlatıyor?

Yapay zekâyla oluşturulan Castle Walls dizisi, günümüzde İran’da bulunan Alamut Kalesi’nin gizemli hikâyesini anlatan bir dizi olacak. Kısa dizinin Ay Yapım’ın iştirakı olan AI Yapım isimli şirket tarafından geliştirildiğini, senaryosunun ise Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından yazıldığını belirtelim. Dizi, 15 dakikalık 3 bölümden oluşacak. Bunun nedeni muhtemelen şu anda zekâ ile öyle çok uzun videolar veya sahneler oluşturamamanız. Muhtemelen dizi de kısa kısa sahneler göreceğiz.

Dünyadaki dizi sektöründe yapay zekâyla oluşturulan ilk diziler arasına girmeyi başaran Castle Walls’un 1 yıldır geliştirildiği belirtildi. ChatGPT, Midjourney, Runway, Google Veo, Nano Banana, ElevenLabs dahil olmak üzere birçok farklı fazla yapay zekâ aracından bu süreçte yararlanıldığı da eklendi. Yani anlayacağınız piyasadaki tüm üst düzey yapay zekâ araçları, farklı dizi için farklı amaçlarla kullanılmış.

Castle Walls (Surlar) ne zaman çıkacak?

Ay Yapım, dizi için henüz kesin bir çıkış tarihi vermedi. Sadece bu yılın sonlarına doğru geleceği aktarılmış. Dizi, Türkiye’deki ücretsiz kanallarda yayımlanacak. Globalde ise henüz ismi açıklanmayan bir platformda yerini alacak.