Holywood Oyuncularının Yüzü ve Sesi Yapay Zekâyla Filmlerde Kullanılamayacak

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapay zekânın filmlerde kullanımına yönelik yasalar geldi. Artık bir oyuncunun sesini veya yüzünü izni olmadan yapay zekâyla film, dizlerde kullanmak yasaklandı.

Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri her ne kadar etkileyici olsa da bazı tartışmaları da beraberinde getiriyordu. Sinema başta olmak üzere sanat dünyası da bu konuda tartışmaların odağındaydı. Birçok oyuncu ve yönetmen, filmlerde veya dizilerde yapay zekâ kullanımına karşıydı. Hatta geçen senelerdeki büyük grevlerin nedenleri arasında da yapay zekâ vardı.

Şimdi ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinden bu konuda bir hamle geldi. Kısa süre önce Hollywood’un ilk yapay zekâ film yıldızının tanıtıldığını görmüştük. Bu haber yeni gündem olmuşken Kaliforniya valisinden yapay zekâya karşı yasalar geldi.

Filmlerde, oyunlarda, reklamlarda ünlülerin rızası olmadan yapay zekâyla kullanılması yasaklandı

ai

Hollywood’un bulunduğu Los Angeles’ı da bünyesinde bulunduran Kaliforniya eyaletinin Valisi Gavin Newsom, 2 yeni yasayı yürürlüğe aldı. Bu yasalar, yapay zekânın izni olmadan oyuncuların yerine kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yeni yasalarla birlikte bir oyuncunun yüzünü veya sesini net rızası olmadan yapay zekâ destekli teknolojiler yoluyla filmlerde, dizilerde veya başka içeriklerde kullanmasını engelleyecek. Bu tarz durumlar oluşursa yapanlar cezalarla karşılaşacak. Yani ünlülerin izinsiz deepfake’lerini görmeyeceğiz. Sözleşmelerde bu tarz uygulamaların yapılacağının net bir şekilde belirtilmesi gerekecek. Ayrıca ailelere de hayatını kaybetmiş ünlülerin oyunlarda, filmlerde, reklamlarda kullanımını engelleme imkânı sunulacak.

Bu hamle, sektörde yapay zekânın insanların yerine kullanılmasına yönelik artan endişelerin ardından geldi. Kötüye kullanımın önüne geçeceği ve izinsiz herhangi bir insanın filmlerde veya dizilerde yer almasını engelleyeceği için güzel bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Yapay Zeka

