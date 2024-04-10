Higgs bozonuna da adı verilen Nobel ödüllü Fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Parçacık fiziğini anlamak için kullandığımız ve "Standart Model" adı verilen yaklaşımda çok önemli bir parçacık var: Higgs bozonu (ya da diğer ismiyle Tanrı parçacığı). Bu parçacığın keşfine ömrünün 50 yılını adayan Higgs, 2012 yılında parçacığı gözlemlemeyi başarmış ve bir sonraki yıl da Nobel ödülünü kazanmıştı. Peter Higgs, İskoçya'daki evinde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Edinburgh Üniversitesi'nden Fizikçi ve Higgs'in yakın arkadaşı Alan Walker, Nobelli fizikçinin ölüm sebebi olarak yaşadığı kan rahatsızlığını gösterdi. Higgs bu üniversitede Emeritus Profesör olarak çalışmalarına devam etmekteydi.

Tanrı parçacığı ile tanındı

1964 yılında diğer parçacıkların nasıl kütle toplayabildiğini açıklamak için yeni bir parçacığın olması gerektiğini öne süren Higgs, böylece Standart Model için önemli bir eksiği gidermişti. Standart Model, parçacık fiziği ve evreni şekillendiren güçler hakkındaki tüm bilgilerimizin temelinde yer alıyor.

İlgiyi çok sevmeyen, açık alanlarda zaman geçirmeyi tercih eden Peter Higgs, televizyon ya da cep telefonu kullanmayan, e-postası bulunmayan ilginç bir figür olarak biliniyordu. 4 Temmuz 2012'de CERN'de yapılan deneyde Higgs bozonunun gözlemlendiğini duyduğunda da gözyaşlarını tutamamıştı.

29 Mayıs 1929'da doğan Peter Ware Higgs, kariyeri boyunca Edinburgh Üniversitesi, Imperial College London ve University College London'da çalıştı. Higgs ayrıca nükleer silahsızlanmayı ve Greenpeace'i de destekliyordu.