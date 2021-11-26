Tarihin En Eski İşlemeli Kolyesi Keşfedildi: 41 Bin Yıllık

Polonya’da arkeologlar, 2010 yılında bulunan bir kalıntıya radyokarbon tarihleme yöntemini uygulayarak tarihin en eski işlemeli kolyesi olduğunu keşfettiler. Kolye, tam 41 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.

İnsanlığın en eski kültürel ve bireysel eşyalarından birisi olan takılar, binlerce yıllık tarihin ardından günümüzde de aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Peki, bu takılar arasında yer alan kolyeler, kaç yıl öncesine dayanıyor? Bu sorunun cevabını kesin olarak vermek için dünyanın tüm alanlarını kazıp, en eski ve henüz yok olmamış kalıntıyı bulmak gerektiğinden oldukça zor. 150 bin yıl öncesinde dahi giyildiği düşünülen kolyeler bulunurken, bu kolyeler genellikle işlemesiz kolyelerdi.

İnsanların kendi elleriyle desen verdiği kolyelerin en eskisiyse geçtiğimiz günlerde keşfedildi. Polonya’daki arkeologlar, tam 41 bin 500 yıl önce takılan bir kolyenin ucunu keşfettiler. Mamut dişinden yapılan kolye ucu, Avrasya’da keşfedilen en eski işlenmiş kolye ucu olma özelliğini taşıyor.

Desenlerin bir anlamı olabilir:

İki parça halinde olan kolye ucu, Polonya’nın Stajnia Mağarası civarında yapılan kazılar sırasında 2010 yılında bulundu. Yakın zamanda kolye üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme yöntemi, kolyenin yaklaşık 41 bin 500 yaşında olduğunu gösterdi. Arkeologlar, yayınladıkları araştırmada kolye ucunun üzerinde 50’den fazla delinme işareti olduğunu belirtti. Ayrıca üzerindeki her bir işaretin başarılı bir hayvan avının ardından veya Ay’ın veya Güneş’in döngülerini belirtmek amacıyla yapılmış olabileceği belirtildi.

Bulunan parçanın bir kişinin boynunda kolye olarak taşıdığı düşünülse de arkeologlar, bunun kesin olmadığını da söylediler. Arkeologlar, kolyenin anatomik olarak modern insanların dünya çapında ilk kez mücevher ve diğer vücut süsleme biçimlerini geliştirdiği zamana dayandığını kaydetti. İnsanların takı takmaya tam olarak neden başladıklarıysa halen gizemini koruyor.

Bu kolye ucunun yanı sıra aynı bölgedeki kazılarda bir şeyleri delmek için kullanılan bir tığ da keşfedildi. Yine 2010 yılında yapılan bu keşifteki tığ, at kemiğinden yapılmıştı ve kolye ile aynı zamana tarihlenmişti.