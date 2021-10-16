Her zaman ayakta kalmayı başaran ve Türkiye film endüstrisinin büyük bir kısmını oluşturan Yeşilçam Sineması, özellikle 1960-1980 arası yıllarda Türklerin film kültürünün oluşmasında büyük bir öneme sahiptir.

Ertem Eğilmez, Yılmaz Güney, Metin Erksan, Atıf Yılmaz gibi usta yönetmenler; Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Filiz Akın gibi usta ve emektar oyuncular hayatımıza Yeşilçam sayesinde girmiştir. Bu oyunculardan en önemlilerinden biri de 2016 yılında aramızdan ayrılışıyla beraber hepimizi üzen Yeşilçam sinemasının yakışıklı, yeşil gözlü ve usta yönetmen Ertem Eğilmez'in deyişiyle uzun oğlanı Tarık Akan'dır.

Sanatçı olmanın karşılığını hem yeteneği hem de duruşuyla veren, aynı zamanda ülkesinin demokrasisi ve huzuru için de mücadele vermekten çekinmeyen Tarık Akan'ın onlarca filminden önemli ve efsane olmuş filmlerini sizler için derledik!

Tarık Akan'ın Efsane Filmleri:

Yol (1982)

Canım Kardeşim (1973)

Mavi Boncuk (1974)

Bizim Aile (1975)

Sev Kardeşim (1972)

Hababam Sınıfı (1975)

Sürü (1979)

Yalancı Yarim (1973)

Beyoğlu Güzeli (1973)

Oh Olsun (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Ah Nerede (1975)

Bu topraklarda insan olmanın gerçekleriyle yüzleşeceksiniz: Yol (1982)

Yıl: 1982

Oyuncular: Tarık Akan, Şerif Sezer

Yönetmen: Yılmaz Güney, Şerif Gören, Halil Ergün

IMDb: 8.1

Sıkı yönetim döneminde İmralı Cezaevi’nde yatan beş mahkum, köylerine gidebilmek için bir haftalığına izin almıştır. Fakat, yolları epeyce uzun ve tehlikelidir. İçerde ya da dışarda fark etmez, bu topraklarda insan olmanın hiç kolay olmadığı gerçeği suratlarına tokat gibi çarpar.

Cannes Film Festivali’nde kazandığı Altın Palmiye ödülüyle de beraber başarısını dünyaya kanıtlayan Yılmaz Güney’in ölümsüz yapıtı; günümüzde bile hala Anadolu topraklarından çıkmış en gerçekçi ve dokunaklı hikayelerden biri.

Yeşilçam Sineması'nın başyapıt niteliğinde draması: Canım Kardeşim (1973)

Yıl: 1973

Oyuncular: Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kahraman Kıral

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 8.7

Canım Kardeşim filmi, yokluk içerisinde ancak kendilerine yettikleri bir yaşam süren, Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit’in hikayesini anlatıyor. Bu hayattan kurtulmalarının tek yolu olarak Kahraman’ın okumasını ve hayat amacının olmasını görüyorlar. Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimserler fakat tüm hayatları Kahraman’ın kanser olmasını öğrenmeleriyle sarsılıyor. Bunun ardından ağabeyi ve Halit’in hayat amacı, Kahraman’ın son isteği olan televizyonu almak oluyor.

Herkes sevmeye sevilmeye muhtaç diyenlerin filmi: Mavi Boncuk (1974)

Yıl: 1974

Oyuncular: Tarık Akan, Emel Sayın, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Münir Özkul

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 7.8

Hem sesi hem de güzelliğiyle dönemin en gözde sanatçılarından biri olan Emel Sayın’ın sahneye çıktığı gazinoya eğlenmeye gelen bir grup arkadaş hesabı ödeyemez. Bu nedenle mekan sahipleri tarafından hırpalanan bu arkadaşlar, intikam almak amacıyla bir halının içine Emel Sayın’ı sararak kaçırırlar. Emel Sayın’a zarar vermek gibi bir amaçları olmamasına rağmen ünlü sanatçıyı geri vermek için tek şartları mekan sahiplerinden fidye almaktır. Bu süreçte ise Emel sayın ve gençler arasında gitgide büyüyen bir dostluk başlar.

Sıcak aile komedisi izlemek isteyenler için bundan daha ideal bir film yok: Bizim Aile (1975)

Yıl: 1975

Oyuncular: Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Tayfun Akalın, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe

Yönetmen: Ergin Orbey

IMDb: 8.4

Yılların emektarı Yaşar Usta, eşinin vefatından sonra üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan bir adamdır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan Melek Hanım da eşinin vefatı sonrasında üç çocuğuyla beraber zor bir hayat sürmektedir. Mahalledekiler ne yapar ne eder Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı birbirlerine uygun olduğunu düşündükleri için evlendirirler. Fakat, birbirleriyle yaşamaktan çok da keyif almayan bu 6 kardeş kolay uyum sağlayamayacaktır. Türk sinemasının en sevilen sıcak aile komedilerinden biri olan yapım kesinlikle izlenesi bir film.

Zengin oğlan fakir kız hikayesi: Sev Kardeşim (1972)

Yıl: 1972

Oyuncular: Tarık Akan, Hülya Koçyiğit

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 6.7

Bir iddia sonucu ilişkileri başlayıp sonrasında birbirine aşık olan zengin fabrikatör oğlu Ferit ile Fabrika işçisi kız arasında başlayan aşkı anlatan film, Türk sinemasını en samimi romantik filmlerinden biri. Fabrika işçisi kız birgün arkadaşlarıyla, fabrikatörün oğlunu kendine aşık edebileceğine dair iddiaya girer fakat işler istediği gibi gitse de Ferit’e karşı bir şeyler hissetmeye başlar. İki aile arasındaki ekonomik ve kültürel uçurum ise ilişkilerinin önünde bir engel olacaktır.

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanmış ölümsüz bir film: Hababam Sınıfı (1975)

Yıl: 1975

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 9.3

Haylazlık yapmaktan başka derdi olmayan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin eğlenceli fakat zaman zaman da dokunaklı hikayelerini anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Öğrenciler, keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzenini altüst edebildikleri için sınıfları mimlenmiş haldedir ve bu durum eğlenceli olaylara sebep olur. Ancak okula disiplinli ve katı kurallara sahip olan bir müdürün gelmesiyle öğrencilerin eğlencesi bozulur. Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden uyarlanan film, Yeşilçam’ın en unutulmazlarından biri.

Bir baba oğul çatışması filmi: Sürü (1979)

Yıl: 1979

Oyuncular: Tarık Akan, Melike Demirağ, Tuncel Kurtiz

Yönetmen: Zeki Ökten

IMDb: 8.3

Hamo, hayvancılıktan geçimlerini sağlayan yerleşik hayatı olmayan bir ailenin reisidir. Hamo’nun oğlu Şivan ise aralarında kan davası olan düşman bir aşiretin kızı Berivan’la evlidir. Hamo ise Berivan’a, üç çocuğu da yaşamadığı için bir türlü ısınamamıştır. Berivan, ailede uğursuz gelin olarak anılmaktadır. Hamo ise bu evliliği bozmak için sürekli oğlunu boşanmaya ikna etmeye çalışır. Oğlu Şivan ise babasının ısrarlarına aldırış etmez ve bu yüzden baba oğul sürekli tartışma halindedir.

Her şey bir oyunla başladı: Yalancı Yarim (1973)

Yıl: 1973

Oyuncular: Tarık Akan, Emel Sayın

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 7.2

Yakışıklı ve hızlı yaşamayı seven Kayserili Mahmut'un kardeşi Ferdi, maddi olarak abisine bağlı bir hayat sürmektedir. Zengin abisinin her ay yüklü miktarda para göndermesinden dolayı da abisinin egemenliği altındadır. Fakat Ferdi, abisine nişanlı olduğunu söyler. Abisi ise Ferdi'ye gelir ve kardeşinin nişanlısıyla tanışmak istediğini söyler. Elbette ortada bir nişanlı yoktur ve Ferdi nişanlı rolünü oynaması için hali hazırda Ferit'e aşık olan Alev'i bulur ve oyun başlar.

Aşkı için babasını karşısına alan bir adamın hikayesi: Oh Olsun (1973)

Yıl: 1973

Oyuncular: Tarık Akan, Hale Soygazi, Hulusi Kentmen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 7.2

Güçlü bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlu vardır ve adamın tek isteği çocuklarının eğitimlerinde başarılı olmaları ve işe başlamalarıdır. Üniversite öğrencisi oğlu Ferit ise dersler dışında her şeyle özellikle de kızlarla ilgilenmektedir. Bu durumu fark eden babası, oğullarını ceza olarak fabrikada çalıştırır fakat Ferit orda da rahat durmaz ve Alev adında bir kıza aşık olur. İşler ise bu defa Ferit'in umduğu gibi gitmez.

İdealist bir kadın ile şımarık bir adamın aşkının hikayesi: Tatlı Dillim (1972)

Yıl: 1972

Oyuncular: Filiz Akın, Tarık Akan

Yönetmen: Ertem Eğilmez

IMDb: 7.2

Tüm zamanını köydeki insanlara yardım etmekle geçiren idealist bir köy öğretmeni olan Feride'nin yaşadığı yere, İstanbullu zengin aile çocuğu olan Ferit, kamp yapmak için basketbol takımındaki arkadaşlarıyla beraber gelir. Ferit, Emine'yi görür görmez aşık olur ve çift kısa sürede herkesten gizli evlenir. Fakat mutlu giden evlilikleri Ferit'in arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a dönmesiyle bozulur. Feride uzun süre Ferit'ten haber alamaz ve çareyi İstanbul'a gitmekte bulur. Feride, kocasının İstanbul'daki yaşantısını gördükten sonra ise ona bir ders vermeye karar verir.

Hareket eden otobüsten sarkacak kadar büyük bir aşk: Ah Nerede (1975)

Yıl: 1975

Oyuncular: Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu

Yönetmen: Orhan Aksoy

IMDb: 7.6

Kızlarla gezip tozmaktan keyif alan çapkın ve yakışıklı Ferit'in arabası yolda kalır ve yardım bulmaya gider. Tam o sırada çimenlerin üzerinde uyuyan Zehra adında güzel bir kadınla karşılaşır ve aşık olur. Fakat Zehra kolay kolay yüz verecek bir kadın değildir. Ferit, Zehra'yı etkilemeye çalışırken aynı zamanda hem diğer sevgilileriyle hem de taşradan gelen nişanlısıyla uğraşmak zorunda kalır. Yeşilçam sınemasında önemli bir yere sahip bu eğlenceli aile komedisi kesinlikle izlenesi bir film.