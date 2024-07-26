Tayland, dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Malakka Boğazı'nı bypass edecek bir mega proje planlıyor. Peki, bu proje neleri değiştirecek ve bölgeyi nasıl etkileyecek?

Yüzyıllardır Malay Yarımadası ve Endonezya'nın Sumatra adası arasında yer alan Malakka Boğazı, Hint ve Pasifik Okyanusları arasında en önemli geçitlerden biri olmuştur.

Ancak Tayland bu boğazı tamamen bypass edecek bir kanal projesi planlıyor. Bu proje yalnızca Tayland'ı değil, tüm bölgeyi ve dünya ticaret yollarını etkileyecek.

Malakka Boğazı, Doğu Asya'nın büyük ekonomilerine yani Çin, Japonya ve Güney Kore'ye en kısa deniz yolu olarak hizmet veriyor.

Bu su yolu üzerinden yılda 90.000'den fazla gemi geçiyor ve gemiler, dünya ticaretinin %30'unu oluşturuyor. Bu bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin bile sürekli askerî varlık bulundurduğu stratejik bir nokta.

Ancak bu dar geçit bazen aşırı yoğunlaşabiliyor ve deniz trafiğini tehlikeye atabiliyor. Tayland, bu sorunu çözmek için yeni bir kanal inşa etmeyi planlıyor. Kanal, Malakka Boğazı'nı tamamen bypass ederek deniz trafiğini rahatlatacak.

Kra Isthmus, Malay Yarımadası'nı Asya ana karasına bağlayan dar bir kara parçasıdır.

Bölge, 17. yüzyıldan beri bir kanal inşası için düşünülen bir yer olmuştur. Ancak modern mühendislik yeteneklerinin eksikliği ve siyasi engeller nedeniyle bu proje hiçbir zaman hayata geçirilememiştir.

2005 yılında Çin, bu kanalın inşası için Tayland'a finansman, inşaat ve yönetim desteği teklif etti. 2015'te iki ülke arasında bu mega projenin inşası için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Kanalın önerilen güzergâhı, Andaman Denizi'ndeki Krabi ilinden Tayland Körfezi'ndeki Songkhla'ya kadar uzanan 128 kilometrelik bir alanı kapsıyor.

Kanalın getireceği büyük avantajlar var.

Bu kanalın en büyük faydası, gemilerin Güney Çin Denizi ile Andaman Denizi arasında seyahat süresini üç gün kadar kısaltacak ve 1.200 kilometre yol tasarrufu sağlayacak olmasıdır. Ayrıca Tayland bu kanal sayesinde Singapur gibi bir küresel lojistik merkezi hâline gelebilir.

Ancak projenin dezavantajları da büyük. Sosyal ve çevresel maliyetler oldukça yüksek olacak. Yaklaşık 60.000 kişi yerinden edilecek ve yerel bitki örtüsü ile deniz yaşamı ciddi şekilde zarar görecek.

Projenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. Sizce bu kanal inşa edilecek mi?

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