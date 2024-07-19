Suudi Arabistan’ın Lükse Yeni Bir Soluk Getiren Mega Projesi: Sindalah Adası

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Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu için tasarlanan NEOM isimli proje birçok mega projeyi bünyesinde bulunduruyor.

Turizm’den endüstriye, endüstriden akıllı dev şehirlere uzanan geniş proje yelpazesinin bir diğer ilgi çekici parçasıysa Sindalah adı verilen lüks ada projesi.

Kızıldeniz’de bir ada olan Sindalah geleceğin favori tatil merkezi olmayı amaçlıyor.

Sindalah adası

Yenilikçi ve modern bir mimariye sahip olacak bu tatil merkezi, lüks otelleri, dünya standartlarının üstünde hizmet vermesi amaçlanan tatil köyleri ve geniş yat limanları doğanın çekiciliğini modern bir mimari ile harmanlayacak şekilde tasarlanmış.

Sindalah’ın en dikkat çekici özelliklerinden biriyse, Kızıldeniz manzarasına karşı tasarlanmış golf sahaları olarak belirtiliyor.

Diğer projelerinde de olduğu gibi bu projede de çevreci yaklaşımın ön planda olduğuna vurgu yapılarak adanın sadece bir lüks tatil lokasyonu olmanın ötesine geçerek, sürdürülebilirlik odaklı bir tatil merkezi olmaya odaklandığı söyleniyor.

Bu doğrultuda, proje kapsamında kullanılan çevre dostu teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynakları, Sindalah'ın adanın doğasına uygun bir şekilde tasarlanarak ekolojik dengesini korumasını sağlıyor.

Ziyaretçilerine birçok farklı deneyimi lüksün zirvesinde sunmayı hedefliyor.

SİNDALAH

Sindalah Adası, su sporları, dalış turları ve doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle ziyaretçilere adanın eşsiz doğasını keşfetme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Lüksü doğanın büyüleyiciliğiyle buluşturan bu ada etrafındaki mercan resifleriyle de dalış severler için benzersiz bir deneyim vadediyor.

Buna ek olarak, bünyesinde barındırdığı lüks otel ve villalar, marina, golf sahası vb. farklı tesislerle tatilcilerin birçok talebini karşılamayı hedefliyor.

Turizm alanında ülkesini öne çıkarmayı planlayan Suudi Arabistan bu proje ile yerel halk için de önemli bir istihdam olanağı yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: NEOM

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