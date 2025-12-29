Tümü Webekno
Tayvan'daki Deprem, TSMC'nin Fabrikalarının Durmasına Neden Oldu: Peki Son Durum Ne?

Geçtiğimiz gün Tayvan'da gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremin ardından gözler TSMC'ye çevrildi. Fabrikalarda hasar olup olmadığı merak konusu oldu. Peki yarı iletken devinin Tayvan'daki fabrikalarında son durum ne?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Tayvan, geçtiğimiz gün 7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ülkenin kuzeydoğusu açıklarında meydana gelen deprem, geniş bir ölçekte hissedildi. Yerel haber kaynaklarına göre yaşanan deprem sonucunda bazı binalarda hasar oluştu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili teknoloji dünyasını ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC'nin Hsinchu şehrinde bulunan tesislerinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Firma, deprem anında çalışanları tahliye etmek durumunda kaldığını açıkladı.

Yeni bir çip krizi mi geliyor?

2020'de COVID, 2025'te yapay zekâ derken teknoloji dünyası çip krizlerinden bir türlü kurtulamıyor. Tayvan açıklarında yaşanan deprem, yeni bir krizin yolda olup olmadığının merak konusu olmasına neden oldu. Bölgeden gelen haberlere göre bu kez şanslı olduğumuzu, çünkü yeni bir kriz yaşanmayacağını görüyoruz.

Samsung, Bellek Krizi Nedeniyle Eski Nesil DDR4 Üretimini Uzattı! Samsung, Bellek Krizi Nedeniyle Eski Nesil DDR4 Üretimini Uzattı!

TSMC tarafından yapılan açıklamaya göre 7 büyüklüğündeki deprem sırasında tahliye protokolleri başarıyla uygulandı. Tabii bu süreçte üretimde aksamalar meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından da üretim süreci normale döndü. TSMC'ye göre yaşanan olaydaki aksaklıklar, 10 saat sonra giderildi. Üretim de normal seyrinde devam etti.

