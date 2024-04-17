Küçücük boyutlarına rağmen, dünya ekonomisinde dev bir rol oynayan çipler, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara, hatta uzaydaki uydulara kadar her alanda kendilerine bir yer buluyor. Peki bu sektörü kim domine ediyor dersiniz? Tayvan!

Modern dünyamızın vazgeçilmez unsurları haline gelen yarı iletkenler, yani çipler dijital dünyamızın anahtarı. Görünüşte oldukça küçük olsalar da dünyanın dördüncü en çok ticareti yapılan malı olmaları bu küçük parçaların aslında ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu kanıtlar nitelikte.

Tayvan’sa âdeta bir çip fabrikası haline gelmiş bir ada olarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. Çip üretiminin %60'tan fazlasını gerçekleştiren Tayvan, bu alandaki stratejik uzmanlığı ve lojistik kabiliyetiyle dünya çapında bir etki yaratıyor. Peki Tayvan nasıl oldu da bu sektörü domine eder hale geldi?

Tayvan'ın çip endüstrisi macerası 1974 yılında başlıyor.

O dönemde, zorlu siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle hükümet, adanın ekonomik yapısını yeniden düzenlemeye karar vererek Tayvan Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nü (ITRI) kuruyor.

Tayvan'ın teknoloji endüstrisinde gelişmesinde önemli rol oynayan ITRI, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Başlatılan çip geliştirme çalışmaları da Tayvan'ın ilk çip şirketi olan United Microelectronics Corporation'ın temellerinin atılmasına sebep oluyor.

Ancak 1987'de Morris Chang tarafından kurulan Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) Tayvan'ın gerçek yarı iletken devi olmayı başarıyor.

Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) küresel yarı iletken yongası üretiminin yaklaşık %54'ünden sorumlu!

Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi büyük teknoloji firmalarına hizmet veren dünyanın en büyük dökümhanesi Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC), TrendForce’un 2020 yılında yayınladığı verilere göre dünya genelindeki toplam dökümhane gelirinin %54'ünü oluşturuyor.

Yani, çip üretiminin merkezi konumunda olan Tayvan’ın ekonomisinin bu sektörün ihracatına dayandığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

2022'de, Tayvan’ın çip ihracatı ülkenin gayri safi millî hasılasının yaklaşık %25'ine eş değerdi.

Bahsettiğimiz oranın büyüklüğünü kıyaslamak için bir karşılaştırma yapalım.

Petrol endüstrisi gibi büyük bir endüstriye bakacak olursak, bu sektörde faaliyet gösteren ülkeler arasında üretim oranı en fazla olan ülkenin sahip olduğu oran %18,5!

The Economist'e göre, çipler konusunda Tayvan bu sektörün %60'ına sahip!

Hem nitelikli işgücü hem de hükümet desteğiyle Tayvan bu sektörde lider konumuna geldi.

Mühendis ve teknisyenlerine rekabetçi ücretler ödeyen Tayvan, nitelikli iş gücü için cezbedici bir ülke haline gelirken, hükümetin AR-GE çalışmalarını teşvik etmesi de sektörün gelişiminin önünü açtı.

Bu hususta kurulmuş olan çeşitli enstitüler ve araştırma merkezleriyle, sektördeki yerini sağlamlaştıran Tayvan, âdeta dünyanın çip başkenti!

Tayvan çip sektörünü her anlamda domine ediyor. Hatta Nvidia ve AMD’nin kuzen olduğunu söylesek?

Bu sektörde Tayvan etkisi yadsınamayacak kadar fazla. Örneğin iki rakip şirket olan Nvidia ve AMD’nin kurucuları da Tayvanlı.

Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang ve AMD’nin CEO’su Lisa Su birinci dereceden kuzen!

Bu rakip ikilinin aile yemeklerinde ne konuştuğunu gerçekten merak ediyoruz doğrusu!

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