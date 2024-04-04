Geçtiğimiz günlerde Tayvan'da 7.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti ancak ortaya çıkan görüntülerde, Taipei 101 gökdeleninin neredeyse hiç sallanmadığı görüldü. Peki ama bu nasıl mümkün olabiliyor?

Deprem, kabul edelim ki oldukça korkunç bir doğal afet. Bu afet söz konusu olduğunda aklımıza Türkiye'nin yanı sıra Asya ülkeleri de geliyor.

Ancak onlardaki yıkım, bizdeki gibi olmuyor. Neden mi? Çünkü pek çok yapı, depreme özel inşa ediliyor. İşte onlardan biri olan Taipei 101 gökdeleninin arkasındaki mühendislik...

İlk önce bahsi geçen videoyu izlemenizde fayda var:

Taipei 101, Tayvan'ın Taipei şehrinde bulunan ünlü bir gökdelen.

Yapı, toplamda 101 kat, 5 bodrum katı ve toplam 509 metre yüksekliğe sahip. En büyük özelliği ise yenilikçi bir damper sistemi tarafından desteklenmesi.

Bu damper sistemi, yapısal stabiliteye yardımcı oluyor ve depremin yanı sıra şiddetli rüzgârların etkilerini de azaltıyor.

730 ton ağırlığındaki altın renkli küre, rüzgârın ve depremin güçlerine karşı koyarak hafifçe ileri geri sallanıyor.

Peki bu amortisör tam olarak nasıl çalışıyor?

Sarkacın, binanın sallanmasına veya salınmasına neden olacak güçlere karşı koyması amaçlandı.

Ayrıca sarkaç, bina hareketini algılayan ve sarkacın hareketini buna göre ayarlayan bir dizi sensörle de donatıldı. Gücünü ise binanın doğal hareketinden ve yerçekimi kuvvetinden alıyor.

Üstelik Taipei 101 kulesi, yapısal sönümleme için sarkaç kullanan ilk gökdelen. Oda büyüklüğündeki cihaz, herhangi bir yönde bir buçuk metre hareket edebiliyor ki bu da salınımı yüzde 30 ila 40 oranında azaltıyor.

18 Eylül 2022'de Tayvan’da 6.8 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.

Deprem meydana geldiğinde damper, depremin sarsıntısıyla mücadele etmek için rasyon kuvveti üretti ve ortaya harika bir mühendislik örneği çıktı.

Rüzgâr ve depremin bina üzerindeki etkilerini azaltmada çok başarılıydı, zaten en büyük örneğini geçtiğimiz günlerde yaşanan 7.4 şiddetindeki depremde gördük.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yöntem Türkiye'de de uygulanmalı mı?

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