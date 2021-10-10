TBMM'ye Doğa Dostu, Yerli Üretim Mini Kamyonetler Alındı

TBMM yerleşkesinde her türlü bakım, onarım ve işletme faaliyetlerine yönelik hizmeti daha verimli hale getirmek için yerleşkenin her noktasına hızlı ve güvenli şekilde lojistik hizmet sağlayacak "çevre dostu" araçlara ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda TBMM'ye elektrik motorlu ve şarj etmeye uygun, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan, doğayı kirletmeyen, düşük bakım maliyeti olan yerli üretim 6 mini kamyonet alındı.

TBMM bahçesinde İşletme ve Yapım Başkanlığınca yerleşke içi çevre ve binalarda her türlü bakım, onarım ve işletme faaliyetleri yürütülüyor. Verilen hizmeti daha verimli hale getirmek ve işleri kolaylaştırmak için yerleşkenin her noktasına hızlı ve güvenli şekilde lojistik hizmet sağlayacak "çevre dostu" araçlara ihtiyaç duyuldu.

Dünya parlamento bahçeleri arasında en geniş alanlardan birine sahip olan ve Başkentin merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan TBMM bahçesi, 500 dönüm alan üzerine kurulu.

Yerli üretim mini kamyonetler enerji ve zaman tasarrufu sağlayacak

TBMM'ye bu kapsamda elektrik motorlu ve şarj etmeye uygun, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan, doğayı kirletmeyen, düşük bakım maliyeti olan yerli üretim 6 mini kamyonet alındı.

Mini elektrikli kamyonetler, Bursa'da yıllardır otomotiv üzerine faaliyet gösteren firma tarafından üretildi. 1+1 kişilik mini kamyonetlerin 3 tarafı açılan alüminyum kasası mevcut. Araçlar, 800 kilogram yük taşıyabiliyor.