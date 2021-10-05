Otomobillere 3 Dakikada 100 Km Menzil Sağlayan Şarj Cihazı

Teknoloji şirketi ABB, elektrikli araçların normal koşullara göre çok daha hızlı şarj olmasını sağlayacak yeni bir şarj cihazı geliştirdi. Dünyanın en güçlü EV şarj cihazı olarak nitelendirilen Terra 360, üç dakikadan kısa bir süre içerisinde 100 kilometrelik menzil sağlıyor.

Elektrikli otomobiller her ne kadar dünya çapında gittikçe daha da popüler olmaya başlasa da araçların sürekli şarj edilme ihtiyacının olması, kullanım alanlarını sınırlayarak tüketiciyi yine benzinli veya dizel otomobil satın almaya yöneltiyordu.

Teknoloji şirketi ABB, elektrikli otomobillere bir adım daha yaklaşılabilmesi için bu problemi ortadan kaldıracak yeni bir şarj cihazı geliştirmiş. Dünyanın en güçlü, en hızlı EV şarj cihazı olarak nitelendirilen ve Terra 360 ismi verilen bu cihaz, çok kısa bir sürede arabayı tam şarj edebiliyor.

Terra 360'ın tanıtım videosu:

Terra 360'ı benzin istasyonları, şarj istasyonları, araç filoları ve otopark gibi yerler için bir çözüm olarak sunan ABB, yeni şarj cihazında kişiselleştirilmiş LED şeritler ve sürücüye şarj durumu ve kalan dakika sayısı gibi bilgileri gösteren 27 inç ekran kullanmış.

360 kW güce sahip bu cihaz, şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre 3 dakikadan kısa bir süre içerisinde 100 kilometre menzil sunarken dakikalar içerisinde de otomobili tam şarj edebiiyor. Terra 360'ın en önemli özelliklerinden biri, aynı cihaz üzerinden 4 farklı araca güç verebiliyor oluşu. Bu şekilde şarj edildiğinde Terra 360'ın sunduğu güç, otomatik olarak 90 kW'a düşüyor.