Yeni yapılan bir düzenlemeyle beraber artık tren hatları ihaleyle özel şirketlere de açılacak. Bu demek oluyor ki TCDD artık raylarda özel sektörden şirketlerle rekabet halinde olacak. Düzenlemenin tarihi 2021 olarak açıklandı.

Demiryolunda yük taşımacılığının özel sektör firmalarına açılmasına hepimiz alışmıştık ancak şimdi de yolcu taşımacılığı özel sektöre geçiyor. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre yeni düzenlenen taslak sayesinde 2021 yılından itibaren devlete ait raylarda TCDD’nin yanı sıra özel şirketlerin trenleri de yolcu taşımaya başlayacak. Şu an mevcut olan tren hatları 10 yıllık kullanım süreleriyle ihaleye açılacak ve şirketlerin zarar eden hatlarda çalışmayı kabul etmeleri halinde zararları devlet tarafından karşılanacak.

Yeni düzenleme hakkında gelen ilk yorumlar tren hatlarının artık şehirlerarası otobüs firmaları gibi hizmet vereceği yönünde oldu. TCDD’de örgütlü olarak faaliyet gösteren Demiryolu-İş Sendikası yetkilikleri yaptıkları açıklamayla böyle bir kararın taşeronlaşmanın önünü açacağını gerekçesiyle demiryolu taşımacılığının özel şirketlere açılmasına karşı olduklarının altını çizdi.

7 sene önce 2013 yılında yayımlanan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasını Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile birlikte sadece TCDD tarafından kullanılan devlete ait raylar özel sektör için yük ve yolcu taşımacılığına resmen açılmıştı. Bu kanunla beraber aslında TCDD altyapı ve taşımacılık olarak bölünmüş oldu. TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye verilen 2020 yılı sonuna kadar yolcu taşımacılığında tek başına kamu hizmeti yükümlülüğünü yerine getirme görevi de yıl bitiminde sonlanmış olacak. Yani 2021 yılından itibaren bu görevi hem devlet hem de özel sektör yerine getirecek. Hizmet hangisinden alınırsa ödeme de ona yapılacak.

Zararı devlet karşılayacak

Taslak halinde olan bu düzenleme eğer yasa haline gelirse ülkemiz genelindeki tüm tren yolu hatları bölgesel ve ulusal düzeyde ihalelerle özel şirketlere açılmış olacak. İhaleler yüksek hızlı, hızlı, ana hat ve bölgesel yolcu taşımacılığında yapılacak.

Özel firmaların kar ettirmeyen ancak kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla çalıştırılması şart olan hatların ihalesi almaları halinde zararlarının karşılanacağı da açıklandı. Önümüzdeki aylarda taslağın alacağı son şekli merakla bekliyoruz.