YouTuber MrBeast ve eski NASA mühendisi Mark Rober tarafından başlatılan TeamTrees kampanyası, 20 milyon ağaç hedefine ulaştı. Kampanya, şu anda bu hedefini de aşmış durumda.

Bundan birkaç ay önce Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson başta olmak üzere birkaç ünlü YouTuber ve eski NASA mühendisi Mark Rober, bir kampanya başlatmıştı. ‘TeamTrees’ ismi verilen kampanyanın amacı, 20 milyon dolar bağış toplayarak dünyaya 20 milyon ağaç daha kazandırılmasını amaçlıyordu.

İşte bugün, sosyal medyanın da gücünü en net şekilde gösteren bu kampanya hedefine ulaştı. An itibariyle TeamTrees, 20 milyon 324 bin 354 dolar bağış toplayarak hedefini aştı bile. Böylece Arbor Day Foundation, 20.324.354 milyon ağacı dikecek finansmana ulaştı.

Son tarihe varılmadan hedefe ulaşıldı:

Normalde 31 Aralık’ta sona erecek kampanya, hedefine son tarih gelmeden önce ulaşarak daha da fazla ağacın dikilmesine imkan sağladı. Kampanya süresince sosyal medyada bağış yarışları başlamış, birçok ünlü iş adamı kampanyaya bu yarışlar bahanesiyle destek vermişti.

Aslında TeamTrees, 20 milyon ağacın iklim değişikliğini zapt edemeyeceğini her şekilde söylemişti. Fakat bu kampanya ve alınan destek, insanların doğayı ne kadar düşündüğünün bir kanıtı oldu. TeamTrees kampanya yöneticisi Matt Fitzgerald, şöyle açıklamayı yaptı:

‘’Çözüm her zaman önümüzdedir ve artık çalışmaya başlamanın vaktidir. Bu yalnızca bir başlangıç.’

Influencer'ların gücünü gösterdi:

TeamTrees kampanyası, sosyal medyada ve YouTube’da ‘influencer’ olarak bilinen kişilerin ne kadar güçlü olabileceğinin de bir göstergesiydi. Böylece herhangi bir sponsor olmadan insanların bu kişileri ne kadar takip ettikleri ve influencer’ların iş adamlarına kadar nasıl ulaşabildiği de herkes tarafından görüldü.

TeamTrees kampanyasına bugün en çok bağışı yapan isim, 1.000.001 dolar bağışlayan Tobi Lutke oldu. İkinci sırada ise Tobi Lutke’den yalnızca bir dolar eksik bağışlayan Elon Musk yer alıyor. Aslında Elon Musk, 1 milyon dolar bağışıyla birinci sıradaydı fakat Tobi Lutke birinci sırayı alarak diğer insanlara da meydan okumuştu.

Kampanyaya bağış yapan isimler arasında YouTube CEO’su Susan Wojcicki, Marc Benioff, Jack Dorsey, Plants vs. Zombies, Discovery Channel ve Alan Walker gibi tanıdık isimler bulunuyor. Kampanyanın sosyal medyanın iyi yönünü gösteren en iyi etkinlik olduğunu söylememize gerek bile yok.