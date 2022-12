Instagram'a her gün sayısız içerik yükleniyor. Ayrıca platformdaki içerikler, her gün toplamda 3 milyar beğeni topluyor. Peki Instagram'ın en çok beğenilen gönderileri hangileri?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, her gün biraz daha büyüyor. Kullanıcılar, platforma yükledikleri içeriklerle Instagram'ın internetteki varlığını her saniye biraz daha arttırıyorlar. Hatta Instagram'ın hayatımıza girmesiyle birlikte internet ortamında da devasa bir beğeni çılgınlığı da baş gösterdi. İnsanlar, Instagram'a yükledikleri fotoğraf ve videoların çok yüksek beğeniler alabilmesi için, elinden gelen her şeyi yapar hale geldiler.

Instagram'ın aylık bir milyar kullanıcısı var. İstatistiklere göre bu kullanıcılar, bir gün içerisinde 3 milyar kadar beğeni yapıyorlar. Bu dudak uçuklatan beğeni sayısı, Instagram'daki toplam içerik sayısına göre yorumlandığında çok bir şey gibi görünmeyebilir ancak bazı fotoğraflar var ki, Instagram'daki milyonlarca kullanıcı tarafından beğeniliyor. İşte bu haberimizde, Instagram'ın en çok beğeni alan paylaşımlarını sizlere aktaracağız.

İşte Instagram'da en çok beğeni alan 20 paylaşım

20. Kim Tae-hyung'un (V) köpeği

Beğeni sayısı: 20,4 milyon

BTS grubu üyelerinden V, Instagram'da kendi köpeği 'Yeontan'ı paylaşarak 20 milyonu aşkın beğeni topladı.

19. Tom Holland'dan Zendaya'nın doğum günü paylaşımı

Beğeni sayısı: 20,4 milyon

Tom Holland, Spider-Man kostümüyle kız arkadaşı ve rol arkadaşı Zendaya'nın doğum gününü böyle kutlamıştı.

18. Cristiano Ronaldo'nun Gana maçı sonrasındaki paylaşımı

Beğeni sayısı: 20,8 milyon

Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana karşılaşmasından sonra bu fotoğrafı paylaştı.

17. Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan çocuğuna yer verdiği paylaşımı

Beğeni sayısı: 20,8 milyon

Cristiano Ronaldo, yeni doğan çocuğu ile poz vererek bu paylaşımı yapmıştı.

16. Lionel Messi'nin ayrılık açıklaması:

Beğeni sayısı: 21 milyon

Lionel Messi, yıllarca 10 numara formayı taşıdığı Barcelona'dan ayrılışını bu paylaşımla açıklamıştı.

15. Billie Eilish'in Vogue pozu:

Beğeni sayısı: 21,7 milyon

Son yılların en popüler sanatçılarından Billie Eilish, Vogue için verdiği pozları paylaşarak büyük bir ilgi görmüştü.

14. Lionel Messi'den kupalı paylaşım:

Beğeni sayısı: 21,7 milyon

Lionel Messi, Copa América galibiyetini bu fotoğrafla taçlandırdı.

13. Lionel Messi'nin yeni transfer paylaşımı:

Beğeni sayısı: 21,8 milyon

Lionel Messi, Barcelona'dan PSG'ye transferini resmileştirmiş, imzayı da atarak bu fotoğrafı paylaşmıştı.

12. Billie Eilish, saçlarını boyadığını gösterdi

Beğeni sayısı: 22,6 milyon

Billie Eilish, stil değişerek saçını boyamış, bu değişikliği de ilk kez bu paylaşımla göstermişti.

11. Kylie Jenner, çocuklarını paylaştı:

Beğeni sayısı: 22,9 milyon

Ünlü model Kylie Jenner, erkek ve kız çocuklarının el ele tutuştuğu bu fotoğrafı paylaşarak 29 milyonu aşkın beğeni topladı..

10. Lionel Messi'den Dünya Kupası karşılaşması paylaşımı

Beğeni sayısı: 23,6 milyon

Lionel Messi, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Meksika karşılaşması sonrasında bu fotoğrafı paylaştı.

9. Tom Holland'dan internetin en popüler meme'inin canlandırması

Beğeni sayısı: 24,7 milyon

Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire, üç Spider-Man meme'ini bu fotoğraf ile gerçek hayata uyarladı.

8. Kylie Jenner'ın ikinci hamilelik duyurusu

Beğeni sayısı: 24,8 milyon

Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile olduğunu bu video ile paylaşmıştı.

7. Zendaya'dan Tom Holland'a doğum günü paylaşımı

Beğeni sayısı: 25,6 milyon

Zendaya, erkek arkadaşı Tom Holland'ın doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

6. Ariana Grande'den düğün fotoğrafı

Beğeni sayısı: 26,3 milyon

Ariana Grande, Dalton Gomez'le evliliğinden bu fotoğrafları paylaşmıştı.

5. XXXTentacion'un son paylaşımı

Beğeni sayısı: 30,3 milyon

XXXTentacion, hayatını kaybetmeden önce en son bu paylaşımı yapmıştı.

4. Lionel Messi, Ronaldo ile satranç oynuyor:

Beğeni sayısı: 31,3 milyon

Lionel Messi ve Ronaldo, Louis Vuitton reklamı için satranç başında poz vermişti. Her iki isim de aynı paylaşımı yapmıştı.

3. Cristiano Ronaldo'dan ikiz duyurusu

Beğeni sayısı: 32,6 milyon

Cristiano Ronaldo, ikiz çocukları olacağını bu fotoğrafla duyurmuştu.

2. Bu sefer de Ronaldo, Messi'yle satranç oynuyor(!)

Beğeni sayısı: 41,1 milyon

Ronaldo, Messi ile aynı fotoğrafı paylaşsa da Messi'den 10 milyona yakın daha fazla beğeni toplamıştı.

1. Yumurta

Beğeni sayısı: 56,1 milyon

Bu yumurta, Kylie Jenner'ın Instagram fenomenliğe karşı bir rekabet olarak paylaşıldı. Güzel bir PR çalışması ve gönderinin sosyal medya platformlarıyla birlikte viral hale gelmesiyle de ortaya, 54 milyon beğeniye sahip olan bu gönderi çıktı.